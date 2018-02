Organizações de saúde líderes mundiais lançam a terceira edição do amplamente utilizado recurso de planejamento familiar

O manual será lançado dia 15 de fevereiro na Índia - Foto: OMS

O planejamento familiar é considerado o "melhor negócio" para o desenvolvimento e uma intervenção que salva vidas para milhões de mulheres e garotas. Crucial para o sucesso dos esforços de planejamento familiar, em todo o mundo, é uma força de trabalho do setor de saúde bem instruída e treinada. Em apoio à força de trabalho do planejamento familiar global, uma nova edição do Planejamento Familiar: Um Manual Global para Fornecedores (Family Planning: A Global Handbook for Providers), conhecido geralmente como Manual Global, será lançado em 15 de fevereiro em Nova Delhi, na Índia, durante a Reunião do Consórcio Regional da Iniciativa Implementação das Melhores Práticas (IBP - Implementing Best Practices) de 2018.

Escrito em termos simples e organizado para consulta rápida, O Manual Global vem servindo como o padrão mundial de referência sobre os métodos de planejamento familiar e tópicos relacionados desde sua primeira publicação, em 2006. Até o presente, mais de 500.000 cópias foram distribuídas em 13 idiomas. Esta será a terceira edição publicada em conjunto pela Escola de Saúde Pública Bloomberg da Johns Hopkins e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID - U.S. Agency for International Development) e de seu Projeto de Conhecimento para a Saúde (K4Health - Knowledge for Health Project). O Manual Global foi aprovado por mais de 125 organizações em todo o mundo, muitas delas membros da Iniciativa IBP.

"O Manual Global confirma que todas as mulheres, incluindo adolescentes e mulheres jovens, podem usar quase todos os métodos contraceptivos com segurança", disse o Dr. Ian Askew, Diretor do Departamento de Saúde e Pesquisa Reprodutiva da Organização Mundial de Saúde. "O fornecimento da maioria dos métodos contraceptivos geralmente não é complicado e pode ser realizado de uma maneira que respeita a dignidade e a autonomia de todas clientes".

A nova edição inclui informações sobre métodos novos e disponíveis, incluindo o dispositivo intrauterino com levonorgestrel (DIU- LNG) e implantes, métodos reversíveis de longa ação; depósito subcutâneo de acetato de medroxiprogesterona (DMPA-SC), com o potencial para auto-injeção e o novo anel vaginal com liberação de progesterona para mulheres lactantes. Outras atualizações incluem:

Novas recomendações da OMS, incluindo orientações sobre tópicos como violência do parceiro íntimo, divisão de tarefas e serviço aos clientes com deficiências.

Uma nova seção sobre como os provedores de planejamento familiar devem respeitar, proteger e cumprir com os direitos humanos de seus clientes.

Novas ajudas no trabalho de usar ou não a lista de verificação de gravidez ou teste de gravidez e de aconselhamento de mulheres que querem somente injetáveis de progestina onde o risco de HIV é alto.

"Com a informação incluída no Manual Global e com os recursos certos, os provedores podem assegurar que as intenções reprodutivas de uma cliente, sua situação de vida e preferências governem suas decisões sobre o planejamento familiar", disse Ellen Starbird, Diretora do Escritório de População e Saúde Reprodutiva da USAID.

A terceira edição do Manual Global está disponível em inglês e será traduzida em breve para o francês e o espanhol. Todas as cópias impressas são distribuídas com uma cópia grátis do gráfico para parede "Você conhece as opções para seu planejamento familiar?", o qual os provedores podem mostrar para as clientes e que sumariza todos os métodos contraceptivos. Um Web Site reformulado do Manual Global, www.fphandbook.org, também está sendo lançado hoje.