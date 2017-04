'Ônibus da Saúde' leva atendimento oncológico até Três Lagoas no próximo sábado

O programa de prevenção "Ônibus da Saúde" leva atendimento especializado em Oncologia até Três Lagoas no próximo sábado (29). O programa tem como objetivo levar procedimentos oncológicos que a população do interior do Estado não tem acesso. O ônibus é equipado com sala de exames ginecológicos, sala de mamografia, consultório médico e centro para pequenas cirurgias, além de uma experiente equipe de médicos. O "Ônibus da Saúde" estará estacionado, a partir das 7h30, na sede Regional da Cassems no município, que fica na Rua Elmano Soares, 250, no Centro.

O foco do programa de prevenção é combater os dois tipos de câncer que mais atingem as mulheres: o de colo de útero e o de mama, que quando diagnosticados no início, têm maiores chances de cura. A diretora de Assistência à Saúde da Caixa dos Servidores, Maria Auxiliadora Budib, explica que os pacientes são todos agendados previamente pela equipe da Cassems e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que realiza uma triagem em mulheres com atrasos em seus exames.

"Nós listamos todas as beneficiárias que não realizam exames preventivos e selecionamos os casos mais críticos. Existem episódios de beneficiárias com atraso de mais de dez anos", explica Budib.

A funcionária pública Oresta Borges de Arruda, 56 anos, que é moradora de Pedro Gomes e nunca havia feito uma mamografia, destaca a facilidade de ter esse tipo de atendimento na porta da sua casa.

"Achei muito boa essa oportunidade de ter o ônibus aqui, por causa da facilidade que traz para nos beneficiários. Eu, por exemplo, nunca fiz uma mamografia e há quatro anos não faço um preventivo. Isso porque eu não posso ir até Campo Grande porque é difícil, principalmente por causa do trabalho. O ônibus vindo até aqui é muito mais fácil, porque eu faço todos os procedimentos que ele oferece, com uma equipe boa e com profissionais gabaritados", comemora Oresta.

Viabilizador do programa, o presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, explica que a prevenção é o melhor caminho para evitar esse mal. "A Cassems insiste na prevenção porque o câncer de colo de útero e o câncer de mama são doenças silenciosas, sem sintomas nas fases iniciais", disse Ayache.

O presidente também salienta que se detectado a doença na fase inicial o tratamento é totalmente eficiente, impedindo o desenvolvimento do câncer. "É muito importante realizar o exame preventivo anualmente e a mamografia a cada dois anos", pontua Ayache.

Serviço: O 'Ônibus da Saúde' estará estacionado em Três Lagoas, no próximo sábado (29), a partir das 7h30, na sede Regional da Cassems do município, que fica na Rua Elmano Soares, 250, no Centro.

