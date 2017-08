Odontólogos se reúnem para ato de agradecimento ao Governo Municipal

Os odontólogos da Rede Municipal de Saúde se reuniram na noite desta quarta-feira (02), no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), em ato de agradecimento ao prefeito Marquinhos Trad pelos avanços e melhorias obtidos pela categoria nos últimos sete primeiros meses de gestão.

O prefeito Marquinhos Trad agradeceu a todos e destacou que há um esforço muito grande por parte da administração de se resolver os problemas e, dentro da possibilidade, dar melhores condições ao servidor público, que é à base de sustentação de qualquer gestão.

“É preciso lembrar que todos os servidores municipais, independente da categoria, são responsáveis por melhorar a nossa cidade junto comigo. Eu, enquanto gestor, tenho que reconhecer isso e tentar dar as mínimas condições para que todos possam desempenhar suas funções da melhor maneira possível”,finaliza.

A presidente do Sindicato dos Odontólogos de Mato Grosso do Sul (Sioms), Marta Brandão, ressaltou a importância do comprometimento do prefeito enquanto gestor, não só com a categoria, mas com todos os servidores públicos e lembrou que pela primeira vez na história um chefe do Poder Executivo foi tão solícito com as reivindicações da classe.

“O prefeito abriu as portas do seu gabinete e o coração para ouvir a categoria. Foram mais de 100 dias de negociações até que chegássemos a um denominador comum. Nós estamos saindo de quatro anos de gestão que foram conturbados e podemos dizer que, sem sombra de duvidas, nestes últimos sete meses, avançamos em várias frentes e estamos andando a passos largos com o objetivo de melhorar não só as condições do profissional, mas também o atendimento que é prestado à população.”, ponderou.

O cirurgião dentista Cauê Marisques enalteceu o empenho do prefeito em atender a categoria e buscar soluções para os problemas como falta de materiais e insumos na Rede Municipal, que perduravam anos.

“O prefeito sempre esteve muito empenhado neste processo e se mostrou um verdadeiro parceiro da categoria. E isso nós, enquanto profissionais, temos que reconhecer. Mesmo diante de todas as dificuldades, existe essa pré-disposição em arrumar a casa e oferecer o melhor. Temos nele a esperança de que muito ainda será feito a todos”, disse.

