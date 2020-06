Obra de reforma e ampliação da UBS Silvia Regina beneficia pacientes e servidores

A Prefeitura de Campo Grande entregou na manhã desta terça-feira (16) a obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBSF) Dra. Eleonora Moura Quevedo, no bairro Silvia Regina, que irá proporcionar melhor ambiência aos serviços, tanto para os usuários quanto para os servidores. A obra contou com investimento de aproximadamente R$238 mil, recurso próprio do município.

Com a obra, a unidade foi contemplada com dois consultórios novos, sendo um médico e o outro odontológico, sala de múltiplo uso, dois banheiros com acessibilidade para os usuários. A revitalização do prédio ficou a cargo da equipe da Divisão de Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A unidade recebeu ainda aparelhos de ar-condicionado e mobiliários novos, sendo alocados nos ambientes necessários.

A UBS Silvia Regina conta com três equipes de saúde da família e uma equipe de saúde bucal, que são responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 10,5 mil pessoas dos bairros da sua área de abrangência, entre eles Bosque da Saudade, Jardim das Reginas, Jardim imá, Jardim Panamá (i, ii, iii, iv, v), Portal do Panamá, Jardim Petrópolis, Silvia Regina e Vila Coutinho.

A estrutura física dispõe de recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, almoxarifado, farmácia, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, consultórios, sala de curativo, central de material e esterilização, consultório odontológico, sanitários e sala de múltiplo uso.

É a terceira obra de reforma de unidade de saúde entregue somente neste mês de junho. Além da UBS Silvia Regina, as unidades de saúde da família (USFs) Maria Aparecida Pedrossian (MAPE) e Mata do Jacinto também receberam melhorias.