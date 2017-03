O que a suspensão de 35 planos de saúde pela ANS significa para o consumidor?

O motivo do embargo são as reclamações sobre a cobertura dos convênios médicos, como omissões e lentidão no atendimento, referentes ao 4° trimestre de 2016 / Divulgação/Assessoria

A partir da próxima sexta-feira, 17 de março, passará a valer a medida anunciada recentemente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que determinou a suspensão da venda de 35 planos de saúde de 7 operadoras atuantes no país. O motivo do embargo são as reclamações sobre a cobertura dos convênios médicos, como omissões e lentidão no atendimento, referentes ao 4° trimestre de 2016.

Com a medida, integrante do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, a ANS afirma querer garantir o atendimento correto aos beneficiários dentro dos prazos estabelecidos, evitando a adesão de novos clientes aos planos que, segundo o monitoramento, não os contempla de forma adequada. No entanto, a assistência aos usuários antigos será garantida, já que as operadoras terão um prazo para resolver os problemas.

A Dra. Claudia Nakano, advogada especializada no Direito à Saúde, afirma: “A medida da ANS é válida, mas não resolve, pois os planos não podem ser comercializados temporariamente. Se sanado o problema, os planos podem retomar as suas atividades comerciais. A ANS deveria ter uma conduta mais firme com medidas mais eficazes para coibir tais práticas abusivas.”

Sobre a Dra. Claudia Nakano – Advogada especializada no Direito à Saúde, Claudia Nakano é Presidente da Comissão de Saúde Pública e Suplementar da OAB Santana/SP e membro das Comissões de Direito do Consumidor, Saúde, Planos de Saúde e Odontológico da OAB Santana/SP. Sócia e fundadora do escritório Nakano Advogados Associados, é pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil e em Direito Médico, Hospitalar e Odontológico pela EPD – Escola Paulista de Direito.

Veja Também

Comentários