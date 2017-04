O perigo mora em casa!

Ser curiosa e explorar ao máximo o ambiente em que vive é da natureza de qualquer criança. Isso é essencial e faz parte do seu desenvolvimento normal, mas muitas vezes expõe os pequenos aos perigos no dia a dia.

Os diversos locais da casa tornam-se cada vez mais atraentes aos olhos deles e a partir deste momento, por mais que os pais e cuidadores sejam precavidos, aparecem as situações de risco. Sabendo de tudo isso, cabe aos papais, com o auxílio e as orientações do seu pediatra, identificar quais são os riscos e como preveni-los de maneira eficiente para tornar a casa um ambiente seguro e agradável.

Infelizmente, os acidentes domésticos representam uma preocupante causa de procura ao pronto socorro, sendo inclusive um dos principais responsáveis por hospitalizações e até de óbitos de crianças e adolescentes.

Uma pesquisa do Ministério da Saúde publicada recentemente mostra que este tipo de acidente (incluindo quedas, queimaduras, intoxicações e afogamentos) ainda é a principal causa de óbito em crianças de até nove anos.

Os acidentes não ocorrem por acaso e a prevenção é a única medida eficaz. Cada local da casa tem suas particularidades que podem colocar em risco a saúde e o bem-estar de nossos filhotes. Desta forma, iremos hoje chamar a sua atenção para estes detalhes e sugerir medidas simples que podem evitar que estes acidentes ocorram.

Cozinha, área de serviço e despensa:

Não é à toa que a cozinha carrega a fama de ser o local mais perigoso da casa.

Algumas medidas de prevenção são muito importantes e os papais não devem se esquecer delas:

As crianças pequenas adoram entrar na cozinha e colocar as mãos na porta do forno. Para evitar este tipo de acidente, coloque uma barreira de proteção (portão) para filhotes menores de 2 anos;

Panelas de fervura devem ficar nas bocas de trás do fogão, com os cabos virados para o fundo (cuidado com panelas de fundo amassado que balançam durante o uso);



Nunca se esqueça de que quando menos esperamos, os pequenos podem puxar a toalha da mesa derrubando os objetos como xícaras, bules, etc., que contêm líquidos quentes em cima deles;

Mantenha facas e utensílios cortantes em locais altos e de difícil acesso;

Não deixe as crianças sem supervisão na cozinha;

Atenção redobrada nas janelas das cozinhas e nas áreas de serviço (frequentemente os pais não colocam redes de proteção nestas janelas). De maneira geral, não se esqueça de que sua rede de proteção tem vida útil e deve ser trocada periodicamente;

Armazene adequadamente os produtos de limpeza e os demais produtos químicos da casa (especialmente os cáusticos), e preferencialmente em locais altos. Além disso, nunca troque o frasco original, armazenando-os em frascos de refrigerante por exemplo. A suspeita da ingestão de uma substância corrosiva deve ser considerada uma emergência e nunca deve ser induzido o vômito nestas ocasiões;

Tomadas elétricas devem estar com protetores;

Baldes e bacias com água devem estar tampados ou mantidos em locais altos;

O tanque de lavar roupa deve estar bem fixo e nunca deve ser mantido cheio de água.

Banheiro

Cuidado com a temperatura do banho de nenéns, que devem ser de 37 graus;

Tenha tudo em mãos para não precisar se ausentar e deixar o pequeno sozinho na banheira;

Não permita que crianças maiores regulem sozinhas a temperatura do banho;

Evite deixar pisos molhados. Coloque tapetes anti-derrapantes dentro e fora do box;

Mantenha o banheiro bem ventilado. Aquecedores a gás e chuveiros elétricos devem sempre estar em bom estado de conservação;

Guarde cosméticos em locais seguros;

Atenção a medicamentos! Eles também devem ser guardados no alto e em locais de difícil acesso (especial atenção a remédios de uso controlado);

Mantenha tampas de vaso sanitário fechadas e com trava no caso de ter crianças pequenas em casa.

Quarto das crianças

Atente aos brinquedos de peças pequenas e/ou de má qualidade que possam desmontar ou que tenham baterias que possam ser facilmente alcançadas pelos pequenos. Eles adoram ingerir estas pequenas baterias, que são potencialmente tóxicas para o nosso organismo;

Os brinquedos devem ser guardados para evitar tropeços e quedas;

As camas devem ter proteções laterais e os espaços das grades distâncias de 5 a 7 cm para que não prendam a cabeça. Evite brincadeiras de risco, como pular na cama;

Muito cuidado com beliches ou camas semelhantes;

Os móveis, de maneira em geral, devem ter proteções nos cantos ou bordas arredondadas. Evite móveis embaixo das janelas;

Assim como toda a casa, as janelas devem ter rede de proteção.

Na casa de maneira geral:

Evite ter raticidas, pesticidas, bolinhas de naftalina ou produtos tóxicos. Caso seja essencial, mantenha-os em locais trancados;

Atenção com armazenamento de bebidas alcoólicas, cigarros, isqueiros e fósforos;

Aparelhos eletrônicos devem ter os fios presos;

Mantenha a casa com iluminação clara, escadas bem iluminadas e com piso antiderrapante. No caso de crianças menores, é essencial um portão evitando o acesso às escadas;

Evite uso de tapetes ou cole-los com fita adesiva no chão;

Tenha luzes de emergência para situações de falta de iluminação. Evite o uso de velas;

Piscinas devem estar cercadas e os pequenos sempre monitorados durante o seu uso. Lembre-se de que um balde de água ou uma banheirinha de plástico são suficientes para uma criança pequena se afogar.

Estar atentos ao ambiente, aos hábitos dos filhotes e antecipar-se às situações de risco representa a única forma de evitar estes temidos e potencialmente graves acidentes.

