Nutricionista dá dicas para se recuperar da folia e curar a ressaca

Divulgação

O Carnaval é um período festivo em que muita gente, no embalo da folia, exagera no consumo de bebida alcoólica. Os efeitos disso podem ser percebidos na famosa ressaca e em disfunções alimentares.

De acordo com a nutricionista Daniela Oliveira, dor de cabeça, náuseas e indisposição são sinais bem comuns de quem consome bebidas alcoólicas.

“No caso é uma reação natural do organismo devido ao próprio excesso de álcool que aquele indivíduo consumiu. Então, é onde os órgãos trabalham mais do que o normal, né? Quando se há um excesso de álcool presente naquele organismo, então isso vai causando um desconforto e que, geralmente, vai acontecer o quê? No dia seguinte, vem alguns sintomas associados: dor de estômago, vômito, dor de cabeça. O quê que o organismo está fazendo? Está expelindo, os órgãos começam a trabalhar neste sentido”, afirma.

Repousar, ingerir bastante água e sucos da própria fruta é essencial para melhorar esses sintomas de mal-estar e acelerar o processo de recuperação do corpo. Disso, todo mundo já sabe.

A nutricionista Daniela Oliveira conta que é preciso consumir alimentos leves e ricos em carboidratos, com muita fruta e verdura, e dar preferência às sopas e caldos, evitando, principalmente, alimentos muito gordurosos.

“Sempre prefira comidas leves: caldos, preparações que não tenham gordura, com legumes. Prefira uma salada, à vezes com uma proteína, até mesmo grelhada, sem adição de gordura; porque a gordura ela vem antes, para tentar evitar essa ressaca”, comenta.

De acordo com o Ministério da Saúde, o importante é se hidratar e repor energia. O suco pode ser de qualquer sabor, mas o de tomate é especialmente melhor para a ressaca, já que é um alimento rico em vitaminas e potássio.

Os doces também minimizam os sintomas da ressaca, pois ajudam a equilibrar a quantidade de açúcar no sangue. Dê preferência aos alimentos ricos em açúcar natural como a goiabada, o mel e o açúcar mascavo, e evite doces que contêm muita gordura, porque atrapalham a digestão.