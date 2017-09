Nutrição adequada contribui com a imunidade e auxilia na realização das atividades diárias

O segredo para estar preparado para todas as atividades do dia a dia e conseguir realizar seus planos pode estar na sua alimentação / Divulgação

O segredo para estar preparado para todas as atividades do dia a dia e conseguir realizar seus planos pode estar na sua alimentação. A falta de algumas vitaminas e minerais pode alterar o funcionamento normal do organismo, diminuindo a disposição e deixando o sistema de defesa vulnerável. Isso ocorre porque, mesmo não sendo fonte de calorias, esses micronutrientes participam do processo de aproveitamento da energia dos alimentos, além de terem função antioxidante.

“As vitaminas e minerais participam de diversas reações bioquímicas em nosso organismo e são fundamentais para o seu bom funcionamento”, explica a nutricionista Andrea Forlenza. “As vitaminas do complexo B e os minerais magnésio, zinco e manganês participam do processo de produção energética e do equilíbrio da glicemia”, complementa Andrea. Eles podem ser encontrados em castanhas, banana, brócolis, abacate e carne, entre outros alimentos.

A nutricionista explica que o ferro – presente em carnes, vegetais verde-escuros e leguminosas, como feijão, soja e lentilha – também é fundamental para manter o funcionamento do organismo em dia. O mineral é componente essencial das células que têm como principal função o transporte de oxigênio e gás carbônico.

A nutrição também tem papel fundamental no desempenho adequado das funções de defesa do organismo. Para que o corpo possa se defender de infecções – e nossas atividades diárias e planos não sejam interrompidos – devemos consumir regularmente as vitaminas A, C e E, e os minerais zinco, selênio e ferro.

Consumo adequado de vitaminas e minerais

O consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde1 é de cinco a sete porções de frutas, verduras e legumes por dia, ou 400 gramas. Porém nem sempre é possível seguir à risca essas indicações para uma alimentação completa e, consequentemente, escapar das falhas nutricionais.

Andrea Forlenza explica ainda que a dificuldade em consumir frutas e verduras na quantidade e frequência adequadas, muitas vezes, tem origem no hábito familiar. A recomendação é incluir esses alimentos nos momentos mais propícios do dia para cada um e aumentar o consumo aos poucos, procurando sempre variar os alimentos.

