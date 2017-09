O número de brasileiros acima do peso é alarmante: mais da metade tem sobrepeso e 20% dos adultos são obesos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Esse alto índice pode ser uma das razões da massiva procura por temas relacionados a perda de peso no site Dr. Rocha (www.drrocha.com.br), que fez um levantamento com base em mais de 500 mil buscas para identificar os termos mais procurados na página sobre saúde e bem-estar nos últimos três meses. O maior público do portal é composto por mulheres, que somam 72,8%, sendo que 30% do total são pessoas de 25 a 34 anos.

“Emagrecer” e “como emagrecer” encabeçam a lista em disparada. “As pessoas são imediatistas e querem soluções mágicas. Para ter bons resultados, é preciso adotar mudanças de hábitos que não ocorrem e nem geram efeitos do dia para a noite”, sintetiza o médico Patrick Rocha, presidente do Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas e criador do Dr. Rocha.

Banha de porco, que ocupa o segundo lugar no ranking de buscas, é um dos alimentos liberados pelo especialista, assim como gorduras saturadas, quinto na lista. “Ambas são tidas como causadoras de malefícios ao coração, quando, na verdade, não têm relação com doenças cardiovasculares e ainda trazem saciedade e nutrição”, defende o Dr. Rocha. Já as gorduras trans, presentes em vários alimentos industrializados e em décimo lugar na lista dos mais procurados, inflamam o organismo e causam uma série e doenças, portanto devem ser evitadas.

Substâncias que prometem eliminar as gorduras do corpo, como quitosana e xenical, aparecem, respectivamente, como terceiro e quarto termos mais pesquisados. E não são recomendados, segundo o médico, por terem efeitos temporários e ilusórios. Além de causarem a não-absorção de vitaminas lipossolúveis, esses componentes ocasionam diarreia e desidratação - a perda de líquidos dá a falsa sensação de emagrecimento.

O Dr. Rocha destaca que há, sim, suplementos que ajudam a equilibrar o corpo, como o cloreto de magnésio, listado em sexto lugar. “É um mineral que funciona como o aditivo da gasolina no carro. Ele atua em cada célula e faz o organismo funcionar melhor”, aponta. O óleo de coco, próximo no ranking, também é indicado pelo médico, que destaca benefícios como prevenção de doenças, inclusive de obesidade, e efeito termogênico e anti-inflamatório.

A oitava busca dos internautas traz uma dúvida: se o “leite engorda”. Sim, conforme o especialista, pelo fato de a lactose ter uma molécula de glicose, o conhecido açúcar. Em seguida a procura é por “seca barriga”, o que leva ao método desenvolvido pelo Dr. Rocha, com uma dieta com baixo carboidrato, sem trigo, derivados e açúcar. “Todo mundo sabe que deve-se cortar doces, mas poucos conhecem o malefício da amilopectina B do trigo, que se transforma em triglicerídeos no fígado e em gordura abdominal”, observa o médico.



