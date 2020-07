Novo Pronto Socorro do Hospital de Maracaju será inaugurado em breve

Diretor do hospital e prefeito Maurílio participaram hoje do Bom Dia - (Foto: Divulgação)

A população de Maracaju poderá contar em breve com a inauguração do Pronto Socorro do Hospítal Soriano Corrêa, todo reformulado e com equipamentos modernos. A afirmação foi feita pelo Prefeito Maurílio Ferreira Azambuja (MDB), e o Diretor Técnico do Hospital, Jairo da Silva Antoria, que estiveram hoje no programa Bom Dia 93, da Marabá Fm do Grupo Feitosa de Comunicação. Na oportunidade eles comentaram sobre a inauguração da obra do novo Pronto Socorro de Maracaju. A unidade construída e totalmente mobiliada e com aparelhos de última geração será a mais moderna do interior do Estado.

Os entrevistados esclareceram que ainda faltam pequenos detalhes, mas que nos próximos dias a obra será entregue a população. Segundo o prefeito a constrtuçãoobra teve início em 2012. “Na época ouvia do povo e dos profissionais de saúde da necessidade de mais uma unidade, e recebemos a missão e saímos em busca de parceiros”, salientou. O prefeito lembra que o local para construção já estava definido ao lado do hospital. A obra s´[o foi consolidada, segundo o prefeito graças aos apoio de parcerias. “Foram 4 pilares importantes para a realização, Senador Moka com R$ 900 mil em emendas, Deputado Geraldo Resende (Secretário Estadual de Saúde) com R$ 900 mil em emendas, e a Prefeitura Municipal com R$ 906 mil em recursos próprios e Governo do Estado doando os equipamentos e móveis”, salientou Maurílio.

O Pronto Socorro tem 1.200 metros quadrados de área construída e será dotado de 11 leitos de observação, além de toda a estrutura da urgência e emergência.

Excelência - O Diretor Técnico do Hospital Jairo Antoria disse que a saúde de Maracaju está de parabéns. “Temos médicos, enfermeiros competentes. A secretária de Saúde, Elvirana Lucchiari com toda sua equipe desenvolve um belo trabalho, e de extrema importância. Hoje as coisas mudaram muito, e pra melhor graças ao empenho e dedicação do prefeito Maurílio como nosso gestor, temos equipes médicas completas”, lembrando que são médicos daqui da terra, que estão de volta por acreditar em Maracaju e fazem o melhor pela saúde.

O diretor do hospital destacou que o Pronto Socorro foi construído com estrutura adequada para abrigar enfermarias que possam oferecer internações de curta duração. consultórios/salas de exame e área de internação. A entrada é composta pela sala de espera, apoio, recepção, arquivo, sanitários feminino e masculino, e sala de classificação de risco.

O prefeito enfatizou que a saúde se faz com dinheiro, ações, profissionais dedicados e parcerias..“Não faço nada sozinho, tenho uma equipe de profissionais em todas as áreas, com dedicação e respeito pelo contribuinte, parceiros sérios e uma população participativa. Foi assim que conseguimos nestes anos melhorar o desenvolvimento do nosso município. Se temos o título de melhor saúde do interior do Estado, este título é de todos nós”, disse Maurílio, que agradeceu o empenho de todos os envolvidos na saúde e os parceiros na realização de mais uma obra.