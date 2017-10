Novo modelo de assistência à saúde destaca o médico generalista e o atendimento integrado

Ricardo Ayache explica ainda que esse modelo de assistência à saúde já é adotado em outros países e que, além de melhorar a qualidade do atendimento aos beneficiários, também ajuda no uso racional dos recursos. - Messias Ferreira

Oferecer um atendimento integrado com foco na prevenção de doenças e na promoção da saúde esse é o objetivo da Clínica da Família, inaugurada pela Cassems na noite da última segunda-feira (16). A Clínica, que fica na Rua 25 de Dezembro, 1231, tem como referencial oferecer um atendimento integral a toda família, com pediatras, geriatras e clínicos gerais alinhados para criar uma estratégia para cada família. A unidade também oferece sala de inalação e posto de coleta para exames laboratoriais.

O clínico geral Odilon Coral é um dos profissionais que atenderão na nova unidade da Caixa dos Servidores e, para ele, quando o médico analisa todos os aspectos da família, o resultado do tratamento é melhor.

“A Clínica da Família veio para dar um suporte maior para os beneficiários da Cassems. Aqui, nós vamos conseguir tratar o paciente e a família dele como um todo, desde a criança até o mais idoso. Quando você engloba todos os aspectos biopsicossociais que toda a família tem, você consegue tratar o paciente melhor”, avalia Coral.

Além de alinhar o tratamento aos pacientes e suas famílias, a Clínica da Família também otimiza o tempo e os recursos. É nessa linha de pensamento que o presidente do Conselho Fiscal da Cassems, Lucilo Nobre, destaca a importância da nova unidade.

“Sem dúvida alguma, a Clínica é mais uma proposta assertiva e inovadora da Cassems, porque está otimizando tempo, espaço e recurso, uma vez que dentro da Clínica da Família o beneficiário da Caixa dos Servidores vai ser encaminhado para um tratamento mais adequado”, pontua Nobre.

A supervisora da Clínica da Família, Juliane Wengrat, salienta que “o beneficiário terá um atendimento diferenciado aqui, onde ele será acompanhado por um médico generalista e só será encaminhado para um especialista quando existir um diagnóstico definido”.

A médica Marilice Teodoro, que é a responsável técnica da Clínica, explica como vai funcionar o atendimento da unidade. “Nós pretendemos trabalhar muito na prevenção de doenças. Vamos continuar tratando as doenças pontuais dos pacientes, mas também ver o que ele tem de doenças pregressas, vamos acompanhar a família toda. Nós vamos estar sempre em contato com a família”, afirma Marilice.

Para o vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, ao inaugurar mais uma unidade de atendimento, a Caixa dos Servidores presta um enorme serviço não só aos seus beneficiários, mas também ao Estado.

“A inauguração da Clínica da Família é um presente para todos os beneficiários da Cassems, talvez seja um presente para a saúde de Mato Grosso do Sul. Porque ao mesmo tempo em que a Cassems assiste ao servidor público, também está prestando um serviço para toda a sociedade”, analisa Cerri.

A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, detalha o objetivo e como será o funcionamento da Clínica, desde o momento que o paciente entrar na unidade.

“O atendimento da Clínica será o dia todo, inclusive no período noturno, e o nosso foco é a promoção à saúde e a prevenção de riscos de doenças. O beneficiário vai agendar uma consulta, pode ser no pediatra, geriatra ou clínico geral, e, assim que esse beneficiário entrar na Clínica, a nossa equipe vai fazer o convite para que a família inteira venha se consultar. Por exemplo, se a minha mãe for diabética, quando ela vier se consultar, nós vamos fazer o genograma, que é um estudo das doenças mais prevalentes na família. Então, nós vamos ter um fator de risco se eu posso ser diabética, se meu filho pode ser diabético e o que a gente faz para que não se desenvolva a diabetes. Isso é promoção à saúde, é a gente conhecer os riscos e controlá-los para que não se transforme em doença”, explica a diretora.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o principal objetivo da Clínica da Família é destacar a importância do médico generalista como porta de entrada do atendimento.

“A Clínica da Família vai oferecer um atendimento integral à saúde, mas o grande objetivo é retomar a importância do médico generalista como o primeiro contato do paciente e que vai cuidar desse paciente ao longo da sua vida. Esse profissional vai direcioná-lo quando necessário para um especialista. Mais de 70% dos problemas de saúde podem ser resolvidos pelo médico generalista. Esse conceito de atendimento contínuo garante também uma maior probabilidade de se realizar a prevenção e a promoção da saúde. Então, o nosso maior objetivo é cuidar da saúde antes que a doença apareça”, conta Ayache.

Ricardo Ayache explica ainda que esse modelo de assistência à saúde já é adotado em outros países e que, além de melhorar a qualidade do atendimento aos beneficiários, também ajuda no uso racional dos recursos.

“Esse é um modelo já adotado em vários países do mundo e nós precisamos acreditar que é possível ter uma saúde mais integral, cuidando do corpo, da mente e da alma. Esse modelo também ajuda os nossos pacientes a buscarem uma referencia melhor daquilo que eles precisam para cuidar da saúde e, num momento de doença, ter um melhor atendimento, com uma melhor qualidade e um acompanhamento de longo prazo que a presença do médico generalista nos proporcionará. Eu acredito nesse projeto como um novo modelo de assistência à saúde a ser adotado pela Cassems com certeza nos trará uma qualidade ainda maior, mas, principalmente, garantirá a sustentabilidade com o uso racional dos nossos recursos”, finaliza Ayache.