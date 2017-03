Novo livro do personal responsável por criar abdômen tanquinho quebra o mito do uso de suplementos para conseguir o corpo ideal

Nesse livro ele explica como a musculatura do corpo do homem funciona, quais os tipos de exercícios realmente eficazes para o aumento muscular, o ganho de força, e a perda de peso / Divulgação/Assessoria

Existem milhares de promessas de transformação corporal usando o suplemento X, ou então usando uma nova técnica de exaustão muscular, ou ainda eliminando praticamente todos os alimentos considerados “vilões” para a perda de peso e o ganho de massa. E é como dizem por aí: sem dor, sem resultado, certo? Nem sempre! A maior parte das dores acontece quando se realiza exercícios de forma errada, sem uma progressão natural, sem que o organismo esteja preparado para a atividade física.

A Faro Editorial lança este mês o livro “Malhar, secar, e definir” do personal trainer Mike Matthews, criador do programa de emagrecimento e transformação corporal Muscle for life (www.muscleforlife.com) que realmente vai ensinar aos homens como ter a tão sonhada barriga de tanquinho sem passar fome, sem se exercitar até a exaustão, sem anabolizantes e o melhor de tudo, comendo o que realmente gosta e fazendo exercícios por apenas 1 hora por dia.

Mike passou mais de uma década testando todos os tipos de treinos e de dietas de academia e suplementos possíveis em busca de um corpo definido, e ao longo de 6 anos nada realmente aconteceu. Foi então que ele decidiu estudar a fisiologia do corpo masculino para entender, afinal, onde ele estava errando e a resposta era terrível: em TUDO!

Quando colocou em prática os estudos que realizou, em pouco tempo Mike teve uma mudança corporal significativa, e o melhor de tudo, duradoura. Sem precisar ficar horas na academia, treinando até a fadiga e as dores tomarem conta do seu corpo. E agora ele divide esse conhecimento com homens do mundo todo que buscam por um biótipo corporal específico.

Nesse livro ele explica como a musculatura do corpo do homem funciona, quais os tipos de exercícios realmente eficazes para o aumento muscular, o ganho de força, e a perda de peso. Tudo isso aliado a uma dieta balanceada - que inclui sim alimentos considerados “vilões” pelos praticantes de musculação – e uma rotina de treinos que não vai tomar mais do que 1 hora do seu dia, e que em 3 meses, já mostrará mais resultados reais do que 2 anos de academia e centenas de shakes e suplementos.

Além de propor uma rotina de treino e de cardápio no livro, ainda é possível baixar gratuitamente o programa completo de exercícios e uma lista de suplementos que realmente funcionam. E o segredo de sucesso desse programa é simples: usar o organismo a seu favor!!

Ficha Técnica

Título: Malhar, secar e definir

Nº de págs: 368

Preço: 49,90

Sobre o autor

MICHAEL MATTHEWS é personal trainer, autor de 10 livros e dedica-se há mais de 15 anos ao estudo de atividades de condicionamento físico em academias. Possui diversas certificações nas áreas de Educação Física e Fisioterapia, e seu método é reconhecido e amplamente aceito nos centros de treinamento nos EUA. Seus livros figuram sempre entre os mais vendidos da Amazon, e o sucesso também ocorre no Brasil, onde já alcançou milhares de fãs. É autor de Dieta de Academia, em 6ª edição, lançado em 2015 também pela Faro.

Seu site http://www.muscleforlife.com traz informação nova diariamente, com artigos, notícias e pesquisas sobre condicionamento físico.

