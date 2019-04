Novo gestor assume Hospital Regional com proposta de melhorar atendimento

Hospital Regional José Simone Netto oferece atendimento de urgência e emergência, ambulatorial, internação nas especialidades de clínica médica, cirúrgica, gineco-obstétrica, pediátrica, ortopédica e UTI adulto

Campo Grande (MS) – A melhoria na qualidade do atendimento é a principal expectativa do governo do Estado, após nova Organização Social (OS) assumir, na sexta-feira (29.3) a gestão do Hospital Regional José Simone Netto, em Ponta Porã. Foi o que explicou o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende na posse do Instituto Acqua para administrar a unidade pelos próximos seis meses.

No evento, que contou com a presença do prefeito HelioPeluffo, secretário municipal de Saúde Patrick Derzi, diretor-presidente do InstitutoAcqua Samir Siviero, vereadores MarquinhosBello, Laércio Plácido e Any Espíndola, entre outras autoridades, o Instituto Acqua assumiu o compromisso de elevar o padrão de atendimento à comunidade de Ponta Porã e outros sete municípios que perfazem uma população de mais de 220 mil habitantes.

De acordo com o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende a expectativa de melhoria decorre do fato de que o Instituto Acqua tem feito gestão qualificada em outras regiões do país. “Obtivemos excelentes referências sobre a OS, que administra unidades de saúde e hospitais no Maranhão, inclusive o Hospital Dr. Carlos Macieira, que é referência na alta complexidade para aquele Estado”, salientou.

Em seu discurso o secretário solicitou ao dirigente do Instituto que, dentro das possibilidades, supere a produção e grau de satisfação dos usuários. Uma das estruturas do Hospital que deverá ser ampliada é a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com a construção de uma nova sala. Também solicitou a implantação de uma ouvidoria, cuja providência foi adotada imediatamente pelo novo gestor.

“Estaremos atentos e vigilantes, mas cremos que o Instituto Acqua será parceiro e tem a missão de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população com um modelo moderno de gestão hospitalar”, salientou o secretário. “É uma determinação do governador Reinaldo Azambuja que nenhum paciente deixe o hospital sem o atendimento necessário”, completou.

“Chegamos a Ponta Porã com sete mil colaboradores diretos e 18 unidades de saúde geridas pelo instituto em quatro estados do País. Vamos realizar um trabalho com muita responsabilidade, eficiência e parceria com os colaboradores que já estão na casa. Devolveremos ao Estado a confiança no trabalho das Organizações Sociais”, afirmou o diretor-presidente do Instituto Acqua, Samir Siviero.

Com 107 leitos, o Hospital Regional José Simone Netto oferece atendimento de urgência e emergência, ambulatorial, internação nas especialidades de clínica médica, cirúrgica, gineco-obstétrica, pediátrica, ortopédica e UTI adulto à população de Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru. A unidade oferece estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico com assistência humanizada, integral e contínua, e acolhimento dos pacientes com uso de protocolo de classificação de risco, além de equipe multiprofissional.

Durante sua passagem por Ponta Porã o secretário Geraldo Resende fez também a entrega de três veículos para a saúde local, conquistados no final do ano passado, ainda no mandato de deputado federal: uma caminhonete L-200, para uso em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; uma ambulância do SAMU; e uma van para transporte de pacientes, inclusive de pessoas com deficiência.

Na oportunidade, o prefeito Hélio Peluffo agradeceu a parceria e apoio do governo do Estado com o objetivo de aprimorar o atendimento aos usuários do SUS. “Apoiamos integralmente a decisão de colocar um novo gestor para o nosso Hospital Regional e agradecemos também o carinho e o compromisso do governador Reinaldo Azambuja e do secretário Geraldo Resende para com a saúde de nossa cidade e região”, concluiu.

