Novas remessas abastecem estoque e asseguram medicamentos essenciais à população

Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Farmácia Central da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) recebeu na manhã desta terça-feira (30) medicamentos para abastecer as unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA/CRS). São produtos que irão reforçar o estoque atualmente abastecido com 81% e garantir atendimento à população.

A nova remessa de 80 mil frascos de amoxicilina suspensão complementa o estoque atual e garante abastecimento por mais 10 meses do medicamento para tratamento antibiótico em crianças. Este medicamento não está em falta nas farmácias das unidades de saúde e podem ser retirados somente com apresentação de receituário médico.

A remessa de solução injetável de 17 mil ampolas de dexametasona 4mg/ml, 15 mil de brometo de n-butilescopolamina 20mg e 7 mil de bromoprida 10mg/2ml irá atender as unidades de pronto atendimento na administração das doses em pacientes que necessitarem do medicamento.

