Novas áreas demandam mais profissionais

Os profissionais dessa área desempenham importante papel no tratamento e reabilitação da saúde de todos os sistemas do organismo humano - Foto: Divulgação

O Dia do Fisioterapeuta é celebrado em 13 de outubro. Os profissionais dessa área desempenham importante papel no tratamento e reabilitação da saúde de todos os sistemas do organismo humano. Com o mercado de trabalho em expansão, aqueles que pretendem se graduar na área devem prestar atenção nas diversas possibilidades de atuação.

De acordo com a coordenadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Internacional Uninter, Fernanda Cercal, entre os campos promissores destaca-se a gerontologia. "O envelhecimento populacional fez com que a área fosse reconhecida pela fisioterapia em 2016. O aumento da independência motora e fortalecimento da musculatura são alguns dos benefícios que o profissional pode proporcionar ao paciente", explica.

Outras áreas que foram reconhecidas pela fisioterapia nos últimos cinco anos também abriram oportunidades no mercado, como a fisioterapia cardiovascular e a fisioterapia do trabalho. "Há demanda latente por profissionais não somente nesses segmentos. Atuamos, por exemplo, em consultórios odontológicos, com pacientes que apresentam disfunção na articulação mandibular. A saúde da mulher e a oncologia também vêm se desenvolvendo fortemente. Só é necessário que o profissional busque aperfeiçoamento, mas Curitiba é um grande polo de conhecimento", destaca a coordenadora.

Educação

O curso de bacharelado em Fisioterapia da Uninter, lançado recentemente, tem a grade curricular voltada para o novo mercado. O aluno sai preparado para atuar nessas áreas do conhecimento, além de ter contato com disciplinas de Fisioterapia Esportiva, Dermatofuncional e Pediátrica, por exemplo.

A graduação tem duração de cinco anos e é realizada na modalidade semipresencial, com aulas práticas presenciais em laboratórios modernos e disciplinas teóricas a distância. O curso é ofertado nos polos de Curitiba e região, com início nos meses de novembro, fevereiro, maio e setembro.

