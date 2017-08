Nova Central de Regulação do SAMU foi inaugurada nesta terça-feira

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) regional de Campo Grande passa a operar integralmente com uma nova estrutura, mais moderna e que vai garantir agilidade e eficiência no atendimento prestado à população. A inauguração oficial da nova Central de Regulação, instalada no Complexo Regulador, localizado na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Bahia, ocorreu na manhã desta terça-feira (22), dentro da programação de comemoração aos 118 anos de emancipação política da Capital.

Durante solenidade de inauguração, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela, destacou que a nova Central de Regulação marca o início de um novo período para o SAMU da Capital e passa a contar com nova Central Telefônica, moderna e multifuncional, que permite gravação de todos os chamados, além de produzir dados estatísticos confiáveis.

“Esse controle é muito importante para que seja possível otimizar os resultados e, consequentemente, o atendimento. Através dessa organização, é possível dar mais eficiência no trabalho e garantir uma resposta quanto ao atendimento da população”, ponderou.

De acordo com o coordenador do SAMU, André Brito, até então, o serviço utilizava um sistema operacional informatizado obsoleto, que não permitia atualizações para novas versões e não possuía assistência técnica.

“Agora, já está em operação novo software de regulação pré-hospitalar denominado E-SUS SAMU, fornecido pelo Ministério da Saúde, e que traz melhorias tanto no atendimento à população como na geração de dados necessários ao SAMU”, disse.

O coordenador reforça que a nova Central de Regulação vai garantir um salto de qualidade no atendimento à população, permitindo uma maior agilidade dos serviços.

“Isso vai ser possível porque contamos com uma central telefônica moderna com sistema de PABX, que permite múltiplos ramais, múltiplas possibilidades ao serviço. Todas as ligações são gravadas 24h por dia. Nós também temos um sistema operacional novo que é eSUS-SAMU e traz agilidade ao atendimento, além de nos fornecer dados importantes para a gestão, mas também indicadores importantes de qualidade do serviço e que são necessários”, explica.

Além de um novo local, mais amplo e moderno, o SAMU passa a contar com um sistema de rádio operação totalmente digital, que já está implantado em todas as viaturas e permite um controle em tempo real da frota, dando mais agilidade no acionamento das equipes.

“Nós saímos de uma situação precária na central de regulação antiga, na Vila Pioneiros, que há muito tempo não recebia nenhum tipo de melhoria de infraestrutura e hoje estamos vivendo outra realidade. Além disso, nós estamos integrados com a central de regulação hospitalar, que a partir de agora assume a regulação secundária do município, todas as necessidades de transferências das unidades 24h da rede (CRSs e UPAs), bem como as transferências intra-hospitalares, que durante mais de uma década ficaram a cargo do SAMU e que sobrecarregava demais o serviço. Agora o SAMU pode se dedicar aos denominados atendimentos primários da população, que são aqueles chamados de socorro da população, que é a missão do SAMU. Isso nos dá mais agilidade no atendimento e maior qualidade no atendimento à população”, finaliza.

Ranking dos SAMU’s

Pesquisa recente feita pela revista Emergência, periódico de circulação nacional, que faz a cada dois anos um levantamento da situação dos SAMUs do Brasil, aponta que o SAMU de Campo Grande está em primeiro lugar quando avaliados os atendimentos para cada mil habitantes.

SAMU Campo Grande

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, foi instituído pelo Decreto n. 9.012, de 27 de setembro de 2004, e tem como finalidade o atendimento pré-hospitalar ao paciente, visando à estabilização do quadro de urgência apresentado e, quando necessário, o transporte desse paciente a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento.

Desde o ano de 200, o SAMU vem prestando atendimento de qualidade a população campo-grandense. O serviço funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado gratuitamente pelo número “192” e acionado pela Central de Regulação das Urgências.

O SAMU realiza os atendimentos em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas, e conta com equipes capacitadas, que reúnem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas, técnicos auxiliares de regulação médica, radio-operadores, administrativos, trabalhando em equipe desde o recebimento do chamado de socorro até o desfecho com a assistência especializada no local.

No ano de 2012 o SAMU Campo Grande foi regionalizado a fim de ampliar o acesso ao atendimento pré-hospitalar móvel com a proposta de incorporação de novos Municípios à Central de Regulação das Urgências, passando a ser designado como SAMU Regional Campo Grande.

Em 2016, a central de regulação recebeu 484.260 ligações pelo tronco 192, uma média de 40.500 ligações/mês, 1345 ligações/dia, gerando entre atendimentos diretos e orientações médicas um quantitativo de 114.879 regulações no ano.

Desde sua fundação em 2005, o sistema de telefonia e software de informática não receberam atualização, permanecendo obsoleto durante os últimos anos, impactando negativamente, principalmente na qualidade do atendimento oferecido pela central de regulação a população campograndense.

Durante mais de uma década o SAMU foi responsável por todo o processo de regulação da Rede Municipal de Saúde e pelo atendimento pré-hospitalar à população, as chamadas solicitações primárias. Este fato trouxe muitas dificuldades operacionais ao serviço, que tinha de assumir funções que não são de sua atribuição. Com a nova Central, o processo de regulação que passa a ser adotado pela Central Municipal de Regulação, que une a Central de Regulação Hospitalar e a Central de Regulação SAMU-192, tem o objetivo de permitir que o SAMU possa realmente se dedicar a sua missão principal que é o atendimento pré-hospitalar de urgência com qualidade à população. Este novo processo de regulação permitirá ao SAMU focar-se nos atendimentos primários, otimizando dessa forma o tempo-resposta do serviço, indicador fundamental de qualidade no atendimento pré-hospitalar.

Atualmente, o SAMU Campo Grande conta com 14 viaturas, sendo dez básicas, três de suporte avançado e uma Viatura de Intervenção Rápida (VIR).

