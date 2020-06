Notificações por síndromes respiratórias já dobraram em relação ao mesmo período do ano passado

As notificações registradas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de síndromes respiratórias agudas graves (SRAGs), até o dia 25 de maio, já somam mais que o dobro das registradas no mesmo período do ano passado. Segundo a unidade de resposta rápida (URR), responsável por esse monitoramento, mesmo com o aumento nas notificações, os casos confirmados de doenças provocadas pelo vírus da Influenza e outros semelhantes têm se mantido estáveis.

De acordo com informações da URR, esse aumento se deve à pandemia provocada pelo Sars-Cov-2, o novo coronavírus, causador da Covid-19. Isto é, a pandemia teve uma ligação direta nesse aumento de notificações, porque os profissionais estão mais sensíveis, mas isso não quer dizer que esses pacientes internados estão com Covid-19.

As síndromes podem ser provocadas por outros vírus além do Sars-Cov-2, como os da Influenza – H1N1, H3N2 e H2N3, por exemplo – e outros vírus gripais. A pandemia gera uma preocupação maior nos profissionais, e, por isso, há mais notificações, a maioria é para descartar qualquer suspeita de coronavírus. Os casos de SRAG têm aumentado também em relação ao ano anterior, mas não tão significativamente quanto às notificações.

Balanço de síndromes gripais

Em março desse ano, o Ministério da Saúde criou uma plataforma para acompanhar e notificar todos os casos de síndromes gripais, a fim de tentar detectar previamente paciente que pudessem ser suspeitos de Covid-19, mas apresentavam um quadro leve da doença.

Observa-se um aumento nesses casos também, mas como não possui dados concretos, já que as síndromes gripais não eram notificadas até o ano passado, fica impossível de mensurar valores.

A orientação é que pacientes com sintomas gripais precisam procurar uma das unidades de saúde para acompanhamento do quadro. Essas pessoas podem se encaminhar para o Polo de Atendimento de Covid-19, localizado no parque Ayrton Senna, entrar em contato com o Drive Thru para agendamento de coleta de exame para investigar esse vírus, telefonar para o teleatendimento da Sesau – no 2020-2170 – ou procurar uma das unidades de saúde da Capital.