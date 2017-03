NOTA OFICIAL DA SESAU

Em razão do conteúdo exposto na Nota de Repúdio, divulgada pelo Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul, o Município de Campo Grande, através da Secretaria de Saúde, vem a público reforçar seu compromisso com a classe médica, com todos os profissionais que atuam na área da saúde e principalmente com a população em oferecer e manter um serviço público que atenda a padrões de qualidade e eficiência.

É de conhecimento geral que a saúde pública apresenta diversos problemas, tanto pela deficiência de recursos quanto pela extensão e complexidade do sistema público de saúde. A par dessa problemática, que não é exclusiva da cidade de Campo Grande, a administração tem trabalhado com extrema dedicação para melhorar e otimizar a gestão dos recursos disponíveis, contando inclusive com médicos em seu corpo técnico, que se dedicam com muita competência a tornar a saúde pública do Município um serviço de qualidade para a população.

A secretaria esclarece que a compra de medicamentos, realizada já no início de gestão, corresponde a 75% da necessidade da rede pública de saúde e foi distribuída entre as unidades da rede, tendo sido iniciado novo processo de compra destinado atender as necessidades da população e a demanda sempre crescente das unidades de saúde.

Em relação à informação trazida na Nota do Sindicato, quanto à remuneração dos médicos, é importante esclarecer que o valor informado corresponde ao salário base destes profissionais, sendo que tal remuneração é acrescida de outras verbas, tais como gratificações, produtividade e plantões realizados.

Inobstante, o Município permanece aberto ao diálogo com médicos e quaisquer outras categorias profissionais para de forma conjunta, estabelecer parâmetros de qualidade no serviço de saúde e reafirma o compromisso de tornar a Campo Grande uma cidade com padrões de excelência em seus serviços públicos.

