NOTA DE ESCLARECIMENTO –Exame preventivo (Papanicolau)

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande vem a público esclarecer que diferente do que tem sido noticiado não há falta dos insumos necessários para a realização de exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolaou). Os materiais foram normalizados nas unidades de saúde e as mulheres que solicitaram os exames foram e estão sendo atendidas normalmente.

Segundo o que foi noticiado, a SESAU não estaria realizando os exames por falta de especulo (material necessário para coleta do preventivo). Tal afirmação é uma inverdade e como já dito, o procedimento foi normalizado. Ocorre que devido a uma falta pontual do insumo, os procedimentos estavam suspensos até que fosse regularizada tal falta, o que já ocorreu.

Estamos no Outubro Rosa – mês de prevenção ao câncer de mama – e as mulheres procuram as unidades para solicitar os exames de mamografia, bem como o Papanicolau e tal matéria jornalística não contribui para a prestação do serviço público de saúde. A SESAU tem trabalhado arduamente para oferecer atendimento de qualidade para a população, em especial as mulheres num período tão importante como este que é abordar a prevenção como forma de cuidado.

O exame preventivo do Papanicolau está disponível em toda a rede de saúde da Capital e pode ser agendado por qualquer mulher que tem ou já teve vida sexual e que estão entre 25 e 64 anos de idade. Que tal inverdade não sirva para diminuir a procura por tal procedimento para detectar o câncer no colo do útero e que quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura são de 100%.