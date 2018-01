Nos cuidados contra Febre Amarela marca lança Repelente de longa duração

Até 6h contra o Aedes aegypti (transmissor da Dengue, Zika, Chinkungunya e Febre Amarela) e até 8h contra as espécies Anopheles albimanus e Culex quinquefasciatus - Divulgação

Em um momento em que a febre amarela volta a ser assunto nas principais mídias do Brasil, alertando possíveis áreas de risco e criando campanhas nacionais, a Granado se posiciona apoiando a importância dos cuidados em relação à doença ao lançar o Repelente de Longa Duração, que pode ser usado por bebês a partir de 6 meses, crianças, gravidas e adultos.

Desenvolvido com fórmula fluida, hipoalergênica, livre de álcool, fragrância e parabenos, protege por até 6 horas do mosquito transmissor da Febre Amarela, Dengue, Zika e Chikungunya, e até 8 horas de outros mosquitos, como “prego” e “pernilongo”*. O repelente é enriquecido com lipídios e ômega 9, e à base de Icaridina encapsulada 25%. Eficácia testada e comprovada por pediatras e dermatologistas.

Conteúdo: 110ml. Não contém ingredientes de origem animal.

*Até 6h contra o Aedes aegypti (transmissor da Dengue, Zika, Chinkungunya e Febre Amarela) e até 8h contra as espécies Anopheles albimanus e Culex quinquefasciatus.