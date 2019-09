No mês das crianças, cooperativa promove o Dia da Criança Saudável

Da Redação com Assessoria

O evento também chama a atenção para a importância de deixar de lado, nem que seja por algumas horas, os brinquedos digitais e explorar o convívio social e brincadeiras ao ar livre - Foto: Divulgação/Assessoria

Seguindo a missão de promover saúde de qualidade e pensando em estimular hábitos mais saudáveis desde a infância, a Unimed Campo Grande promove no dia 5 de outubro, o Dia da Criança Saudável. A ação em alusão o Dia das Crianças, será realizada das 7h às 11h, na Praça Poliesportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande.

Gratuita e aberta ao público, a 4ª edição do evento contará com uma programação extensa, pensada para toda a família, incluindo caminhada da família, funcional kids, tenda de leitura, apresentação de danças, pintura facial, brincadeiras e distribuição de frutas e água para os participantes.

"A Unimed Campo Grande preza por iniciativas que promovam a saúde das pessoas, mas também tem a preocupação com a responsabilidade social. Por isso, pensamos em um evento que proporcione isso a toda a população campo-grandense", informa a profissional de educação física do Programa Viver Bem da cooperativa, Fernanda Franco.

Fernanda destaca que o Viver Bem garante mais que tratamento e tem seu maior foco na prevenção de doenças. "A equipe do Programa Viver Bem trabalha sempre pensando em promover saúde, mas, principalmente em estimular hábitos mais saudáveis no dia a dia, de modo a proporcionar maior qualidade de vida às pessoas, e temos buscado trazer essa consciência do autocuidado cada vez mais cedo", explica.

O evento também chama a atenção para a importância de deixar de lado, nem que seja por algumas horas, os brinquedos digitais e explorar o convívio social e brincadeiras ao ar livre.

Para os 100 primeiros participantes que chegarem à praça serão distribuídas camisetas do evento.