No domingo de Carnaval, prefeito fiscaliza atendimento do Samu

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e a secretária-adjunta de Saúde, Andressa De Lucca Bento, visitaram a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Central de Regulação de Vagas da Prefeitura de Campo Grande na manhã deste domingo de Carnaval.

O prefeito visitou as unidades para conhecer a estrutura e verificar se as equipes estão prestando o devido atendimento. “Vi que o sistema operacional está funcionando adequadamente, seja no número de servidores, médicos ou viaturas. Estão todos disponíveis. Qualquer acidente, incidente doméstico ou de transito, se você ligar para o 192, será atendido. Estão com 15 viaturas disponíveis e todos os atendimentos sendo feitos”, comentou.

Marquinhos ressaltou a necessidade de ajuda do Governo do Estado e Governo Federal para que, juntos, consigam resolver o problema de falta de leitos, que hoje dificulta o próprio trabalho do Samu e da Central de Regulação de Vagas.

“Em contrapartida, temos que encontrar meios para multiplicação de leitos, com ajuda do Governo Federal e do Estado. Vamos ter agora, com garantia do ministro da Saúde, a abertura do Hospital do Trauma. Garantiram que antes do final do primeiro semestre entregarão. Oportunizando isso daí, teremos mais condições de atender a população”, pontuou.

Ao final da visita o prefeito reforçou que como ser humano, fica sensibilizado com a falta de leito e, como administrador, vai continuar buscando alternativas para ofertar um serviço cada vez melhor.

“Nos temos buscado estas soluções. Estive em Brasília e estamos tentando conseguir aporte para o Hospital Universitário e Santa Casa para, se não acabar, reduzir este sofrimento. Hoje, o que pude perceber aqui, as 11 horas de um domingo, é que todos atendentes, médicos, socorristas e carros estão em prontidão”, finalizou.

A secretária-adjunta, Andressa De Lucca Bento, destacou a importância da visita do prefeito para encontrar solução para os problemas. “Ele está conhecendo todo o processo para, como administrador, resolver os problemas e atender a população”, analisou.

O Samu de Campo Grande também atende os municípios de Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Terenos, Camapuã e São Gabriel do Oeste. Estes municípios contam com uma unidade básica, mas todo o trabalho é feito via 192, controlado na Capital. Até a manhã deste domingo, o Samu já tinha atendido 430 ligações.

O coordenador de atendimento, André Britto, detalhou que no Carnaval aumenta o número, principalmente, de casos que envolvem consumo de bebida alcoólica. Só neste fim de semana a unidade atendeu 10 casos de coma.

Segundo Britto, a maior dificuldade do Samu hoje é encontrar leito disponível para o transporte do paciente. “Nossa rede hospitalar é insuficiente para demanda do município. Nós temos o embate entre o posto, o médico que não quer receber no hospital e o Judiciário, que manda atender”, lamentou.

O prefeito também acompanhou o trabalho da Central de Regulação de Vagas de Campo Grande, responsável por coordenar os atendimentos na Capital, mas também prestar socorro a quem precisa ser transportado do interior. Eles são responsáveis por acompanhar todo atendimento, inclusive, indo até os hospitais para garantir a liberação de pacientes e a transferência de outros que aguardam vaga.

