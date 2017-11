No Dia Mundial do Diabetes, saiba a importância do diagnóstico precoce

Hoje os avanços científicos na área possibilitam tratamentos para todos os tipos de casos de diabetesto - Divulgação

Na próxima terça-feira, 14, é o dia Mundial da luta contra o diabetes. Caracterizada pelo controle e a capacidade do corpo em regular a glicose no sangue, na verdade, não se trata de uma doença única, mas de um conjunto de doenças com características em comum provocada por diferentes situações:

Diabetes tipo 1 – O pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A instalação da doença ocorre mais na infância e adolescência e é insulinodependente, isto é, exige a aplicação de injeções diárias de insulina;

Diabetes tipo 2 – As células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença que pode não ser insulinodependente, em geral, acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade;

Diabetes gestacional – Ocorre durante a gravidez e, na maior parte dos casos, é provocado pelo aumento excessivo de peso da mãe;

Diabetes associados a outras patologias como as pancreatites alcoólicas, uso de certos medicamentos, etc.

Os testes laboratoriais são altamente importantes para diagnosticar o tipo da doença e o tipo de controle, e as metas ou os resultados ideais para alcançar no tratamento do diabetes são definidos pelo médico que acompanha o paciente.

O diagnóstico pode ser revelado através de um simples exame de sangue para detectar se há alguma alteração na taxa de glicemia. Caso a alteração seja considerável o médico deve solicitar o teste laboratorial de tolerância à glicose, mais conhecido como Curva Glicêmica e os testes EUROIMMUN relacionados:

Anti-GAD - Exame preditivo, aplicações: Diagnóstico precoce de DM1

Prognostico de progressão clínica do DM1 para predição de dependência de insulina. Diagnóstico diferencial no diabetes gestacional. Predição de risco em familiares de 1º grau. Diferenciação entre manifestação tardia de DM1 e DM tipo 2

Anti-IA2 - Tem relação com a rápida progressão da doença e é o anticorpo com maior valor preditivo para progressão para DMI em pacientes com síndrome poliendócrina autoimune (APS)

Anti-ilhotas - Presentes em cerca de 70 a 80% dos pacientes portadores DM1, mas tende a desaparecer com 2 a 3 anos da doença.

Obtenha um diagnóstico completo e efetivo

Os testes laboratoriais oferecidos pela EUROIMMUN garantem eficiência e segurança em toda sua linha de analisadores contribuindo para a diferenciação dos tipos da doença e no monitoramento profissional de maneira efetiva e com alto índice de sensibilidade.

O diabetes requer muita atenção

Considerado um fator de risco para problemas cardiovasculares e, em casos mais graves, diabetes pode provocar a falência de órgãos. No início, é normal que as pessoas tenham dificuldades no gerenciamento e medição, porém a adaptação será algo natural na sua vida.

Hoje os avanços científicos na área possibilitam tratamentos para todos os tipos de casos de diabetes. Peça para seu médico o exame laboratorial completo. Esta é uma oportunidade para você estar atento à sua saúde e adquirir responsabilidades sobre as mudanças.