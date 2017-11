No Dia Mundial do Diabetes, saiba a importância do diagnóstico precoce

O diabetes requer muita atenção - Divulgação

Considerado um fator de risco para problemas cardiovasculares e, em casos mais graves, diabetes pode provocar a falência de órgãos. No início, é normal que as pessoas tenham dificuldades no gerenciamento e medição, porém a adaptação será algo natural na sua vida.

Hoje os avanços científicos na área possibilitam tratamentos para todos os tipos de casos de diabetes. Peça para seu médico o exame laboratorial completo. Esta é uma oportunidade para você estar atento à sua saúde e adquirir responsabilidades sobre as mudanças.