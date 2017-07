No Dia do Orgasmo, especialista esclarece dúvidas frequentes

No dia 31 de julho comemora-se o Dia do Orgasmo. A data surgiu em 1999 na Inglaterra, criada informalmente pelos estabelecimentos de sex shops, e se espalhou pelo mundo com o objetivo de promover o debate sobre a dificuldade de algumas pessoas em chegar ao orgasmo. Conhecido por ser o momento do ápice sexual, o orgasmo pode ser atingido durante o sexo ou masturbação, por homens e mulheres, e tem duração de segundos. Para entender mais sobre o assunto, conversamos com o andrologista Filipe Tenório, da Clínica Andros Recife, para esclarecer as principais dúvidas, dificuldades e os fatores que podem influenciar o momento do clímax sexual.

Segundo Tenório, zonas erógenas existem no corpo inteiro e é essencial que cada um conheça a si mesmo para saber em quais locais possui mais excitação e perceber como o próprio corpo responde. Através de estímulos nessas zonas a pessoa fica mais suscetível a atingir o orgasmo. “Seios, orelhas e pescoços são alguns dos locais mais erógenos. O primeiro passo para melhorar a saúde sexual é estabelecer um diálogo para saber o que o parceiro deseja”, afirma.

- Existe diferença entre orgasmo e ejaculação? Todo orgasmo tem ejaculação?

FT: Sim, o orgasmo é a sensação de prazer que ocorre no durante o clímax da atividade sexual. Já a ejaculação é a expulsão do sêmen pela uretra através de contrações fortes da musculatura pélvica. Embora no homem orgasmo e ejaculação ocorram usualmente de forma simultânea, é possível haver orgasmo sem ejaculação (chamado de orgasmo seco) e ejaculação sem orgasmo. Isso pode ocorrer de forma natural (existem até treinamentos para se obter um orgasmo seco), ou pode ser devido à alguma disfunção, ao uso de medicações ou cirurgias.

- Como identificar o orgasmo? Quais as sensações?

FT: Podemos descrever o orgasmo com um pico de excitação, de prazer, que dura alguns segundos seguidos de um período de relaxamento, com diminuição da sensação de prazer.

- Quantos orgasmos uma pessoa pode ter durante a relação?

FT: Os homens normalmente têm apenas 01 orgasmo por relação, já que depois da ejaculação há um período onde o pênis fica flácido, chamado de período refratário, durante o qual não se consegue atingir o orgasmo. Este período tem duração variável. Porém, alguns homens conseguem ter orgasmos múltiplos sem perder a ereção, e às vezes sem ejaculação. Já as mulheres conseguem ter orgasmos múltiplos com mais facilidade e possuem um período refratário mais curto. Algumas técnicas de sexo tântrico podem ajudar na obtenção de orgasmos múltiplos.

- Todas as pessoas conseguem chegar ao orgasmo?

FT: Embora a maioria consiga atingir o orgasmo, algumas poucas não o conseguem. Esta disfunção é chamada de anorgasmia e pode estar relacionada a problemas psicológicos, a algumas medicações, ou distúrbios dos neurotransmissores cerebrais.

- O tamanho do pênis influencia na sensação do orgasmo?

FT: Não. O tamanho do pênis não exerce nenhuma influência no orgasmo. Tanto no homem, quanto na mulher. Em ambos, o mais importante é que as zona erógenas sejam bem estimuladas durante as relações.

- A idade influencia no orgasmo?

FT: Influencia. Pessoas mais velhas tendem a ter uma maior dificuldade de atingir o orgasmo, seja por dificuldade de manter a ereção ou por diminuição dos níveis de testosterona no caso dos homens, e dificuldade na lubrificação vaginal, o que pode causar dor durante a relação, no caso das mulheres. Vale lembrar que todos esses problemas são facilmente tratáveis atualmente.

- Quanto tempo dura o orgasmo?

FT: Nos homens ele dura em média 10 segundos e nas mulheres 20 segundos.

- Quais fatores físicos podem atrapalhar o orgasmo?

FT: Ejaculação precoce é uma disfunção que afeta o orgasmo em ambos os sexos. O homem com ejaculação precoce tende a ter um orgasmo de intensidade diminuída, já que a duração da estimulação sexual está intimamente relacionada à intensidade do orgasmo. Já a mulher cujo parceiro sofre de ejaculação precoce dificilmente irá conseguir o atingir o orgasmo durante a penetração.

É importante ressaltar que o tempo necessário para o orgasmo para as mulheres geralmente é maior do que para os homens, e que apenas 25% das mulheres chegam ao orgasmo com apenas penetração vaginal. Já quando o sexo oral é praticado, 81% delas conseguem atingi-lo.

