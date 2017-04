No dia do Obstetra, profissionais comentam a respeito de partos complicados

Facilitar a chegada de seres ao mundo é a descrição romântica mas objetiva da tarefa do obstetra. O mais comum em uma rotina de sala de parto é que haja pressão e desafios, muitos deles fora da alçada desses profissionais aptos a lidar com a vida, mas nem sempre com a morte. No dia em que se celebra a especialização, fomos atrás de testemunhos de partos difíceis e com resultados, na maioria das vezes, felizes.

“O parto mais complicado do qual participei teve uma distócia (dificuldade de passagem) de ombro em um parto vaginal. Precisei realizar algumas manobras obstétricas para o desprendimento do ombro do bebê, mas tudo correu bem e o bebê nasceu saudável"- lembra Ana Carolina Rottili Abdul Ahad, ginecologista obstetra.

A obstetra Dora Budib lembrou de dois partos marcantes para ela, um deles infelizmente com desenrolar triste. " O mais complicado foi o que fiz de gêmeos siameses xifópagos. Eles dividiam o coração e vieram a falecer. Mas como hoje é uma data de celebração, vou lembrar de um marcante mas com final feliz. Era aniversário de 4 anos do meu filho e aconteceu um parto de trigêmeos. Tive que levá-lo junto já que ele chorou assim que soube que ia sair" - ( risos).

