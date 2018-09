No Dia do Farmacêutico, profissionais e população comemoram novas atribuições

Kelle de Cássia Luz Slavec, presidente do Conselho Regional de Farmácia - A Crítica

O dia 25 de setembro é comemorado o Dia Municipal, Estadual e Internacional do Farmacêutico. Profissional da saúde que está mais próximo da população, afinal, quando a pessoa está com algum sintoma, o mais simples que seja, geralmente vai até uma farmácia pedir ajuda, e em todos os estabelecimentos sempre tem um farmacêutico apto a tirar as dúvidas, orientar e ajudar.

O trabalho do farmacêutico vai além de “entregar” o medicamento. Hoje em dia o profissional também tem um trabalho clínico, com a implantação da farmácia clínica, em que o profissional pode ter mais atribuições. Em Campo Grande, o serviço que começou em agosto de 2015, com atendimento em quatro unidades de saúde, passou para 10 unidades em 2016 e no final de 2017 a prefeitura ampliou o atendimento para 22 unidades de saúde. A implantação do serviço está sob cuidado da coordenação de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

“Desde que o farmacêutico iniciou este trabalho de consultório farmacêutico nas unidades de saúde podemos afirmar com certeza que só trouxe benefícios para a população. O trabalho multiprofisisonal na unidade de saúde é fundamental, cada profissional da saúde tem o seu papel”, destaca a presidente do CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia de MS), Kelle Slavec.

O CRF/MS e o CFF (Conselho Federal de Farmácia) participaram ativamente na implantação deste serviço sendo parceiros no quesito de capacitação dos profissionais que hoje atuam nas farmácias clínicas do município. Os profissionais passaram por treinamentos para aperfeiçoamento no atendimento. “Temos muito a comemorar os avanços na nossa profissão, e a meta é que Mato Grosso do Sul se mantenha como uma referência nacional quando o assunto é farmácia clínica, já que Campo Grande foi uma das primeiras cidades a implantar o projeto. A população tem muito a ganhar com esta nova atribuição do farmacêutico que também está presente nas empresas privadas”, destaca a presidente do CRF/MS, Kelle Slavec.

Lei

Em Mato Grosso do Sul, Lei 5.183, de autoria do deputado Paulo Siufi, sancionada em abril deste ano, estabeleceu diretrizes para a regulamentação dos serviços clínicos farmacêuticos no MS. O objetivo da legislação é ampliar o serviço para todo o Estado.