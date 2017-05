No ‘Dia D’ da vacinação contra a gripe, Dr. Sami reforça a importância da imunização

Em Campo Grande, o lançamento da campanha aconteceu na UBS do bairro Ana Maria do Couto e o vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) esteve presente / Divulgação

Neste sábado (13) aconteceu em todo o País o ‘Dia D’ de Vacinação contra a Gripe. A campanha teve abertura oficial nesta segunda-feira (15) e a expectativa do Ministério da Saúde é de que até o dia 26 de maio 54,2 milhões de pessoas sejam vacinadas.

Em Campo Grande, o lançamento da campanha aconteceu na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Ana Maria do Couto e o vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) participou da iniciativa.

“A imunização é importantíssima, pois, a vacina protege não só contra a influeza, mas também contra o H1N1, que pode levar à morte. Estamos nos aproximando do período de baixas temperaturas e, principalmente crianças e idosos, cuja imunidade são mais baixas e os grupos de risco devem estar protegidos. Pedimos aos familiares que levem suas crianças e idosos às unidades de saúde e aos professores e profissionais de saúde, assim como as gestantes, que não deixem de se proteger”, alerta Dr. Sami.

Em Campo Grande, a expectativa da prefeitura é vacinar mais de 197.700 mil habitantes e de acordo com orientação do Ministério da Saúde, devem ser vacinados idosos a partir dos 60 anos de idade; crianças com idade entre 6 meses e 5 anos; gestantes; mulheres que tiveram bebê recentemente; trabalhadores do setor da saúde; professores; portadores de doenças crônicas; população privada de liberdade; indígenas; funcionários do sistema prisional e professores.

A vacinação é gratuita nas unidades de saúde e é necessária apresentação do Cartão Nacional de Saúde, documento pessoal e a carteira de vacinação, caso a tenha. Professores devem apresentar comprovante de exercício profissional (holerite) e portadores de doenças crônicas, laudos ou exames que comprovem a situação de saúde.

