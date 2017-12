No combate à dengue, Comper lança Liga Antimosquito na ACICG

Lançamento da Liga Antimosquito - Divulgação

Se antecipando aos meses de janeiro e fevereiro em que os índices de contaminação de dengue por meio do mosquito Aedes aegypti são alarmantes em várias cidades, entre elas Campo Grande, a Rede Comper de Supermercados lança nessa terça-feira (19), na ACICG (Associação Comercial e Industrial da Capital), às 8h, mais a edição da campanha Liga Antimosquito 2018.

A ação do Grupo Pereira (também detentor das bandeiras Fort Atacadista e Bate Forte), em parceria com a ACICG, conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). O objetivo principal é evitar a proliferação do Aedes aegypti, com o intuito de proteger a saúde municipal.

Segundo Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper, a Liga Antimosquito é incumbida de orientar os clientes das lojas a respeito do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de febre chicungunya e zika vírus, além da dengue.

Assim como nos anos anteriores, nesta edição da campanha o Comper também envolverá as equipes do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) fazendo-as participarem de treinamento com técnicos da CCEV (Centro de Controle de Endemias e Vetores), órgão ligado à Sesau. Após a capacitação, as equipes desenvolverão ações de conscientização nas lojas, bairros, escolas, igrejas, sendo premiada com bicicletas a melhor equipe.

Há nove anos a Rede Comper realiza a campanha Liga Antimosquito pelos bairros em que as lojas estão localizadas em Campo Grande. Também promove palestras em escolas e panfletagem aos clientes para conscientizá-los sobre a prevenção ao mosquito.

No início desse ano, Beto Pereira, diretor-presidente do Grupo Pereira, conseguiu o apoio da ACICG no projeto e para o ano que vem a parceria já está garantida. Na época foi criado sistema para que empresas que tivessem interesse em desenvolver ações de combate à dengue se cadastrassem. "É um trabalho com resultados positivos e o mais importante é que envolve nossos funcionários, os clientes e a população que reside próximo a uma das nossas treze lojas”, pontua Beto Pereira.