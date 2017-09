Neste final de semana Mundo Novo e Eldorado recebem ação de prevenção ao câncer de mama

A unidade móvel do Grupo Onça Pintada, que percorre os municípios de Mato Grosso do Sul realizando exames preventivos de câncer de mama gratuitamente, estará neste sábado (23) no município de Mundo Novo e no domingo (24) em Eldorado.



Em Mundo Novo a ação será realizada na Unidade Básica de Saúde Valdir Pazotti, localizado na Avenida Campo Grande, 1820, a partir das 8 horas.



Já em Eldorado o atendimento será no Posto de Saúde Central, que fica na Rua Santa Catarina, 781, também a partir das 8 horas.



Para participar do atendimento é necessário que as mulheres apresentem apenas um documento de identificação e o cartão do SUS.



O grupo Onça Pintada é uma Organização Não Governamental (ONG), instituída como associação civil sem fins lucrativos, que desenvolve em Mato Grosso do Sul programas e projetos na área de saúde, principalmente prevenção e combate ao câncer de mama.



O GOP possui uma estrutura que permite atender mulheres de todas as regiões por meio de sua unidade móvel, que percorre os municípios do Estado levando atendimento gratuito às mulheres. A equipe é formada por psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros e auxiliares. O GOP também possui aparelho de ultrassom e um mamógrafo.



No Grupo Onça Pintada as pacientes passam por exames de rastreamento, mamografias, ultrassons e, quando necessário, são encaminhadas para realização de punções, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e reconstrução mamária. Todo o tratamento é gratuito e realizado em parceria com as instituições públicas de saúde. Em 13 anos de existência o GOP já realizou mais de 50 mil atendimentos, 8 mil exames e 2 mil encaminhamentos cirúrgicos.

Veja Também

Comentários