Nefrologia do HRMS realiza cerca de 700 atendimentos mensais

Campo Grande (MS) – Inaugurado em outubro de 2004, o Serviço de Nefrologia do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) vem realizando uma média de 700 atendimentos dialíticos mensais, além de acompanhar pacientes ambulatoriais em tratamento. A equipe é composta por nove médicos nefrologistas, quatro residentes médicos, um farmacêutico, duas enfermeiras especialistas na área, 17 técnicos de enfermagem, um bioquímico que fica responsável pelo tratamento das águas para hemodiálise, dois auxiliares de serviços hospitalares e dois auxiliares de limpeza.

O setor, que funciona 24 horas por dia, conta com a disponibilidade de equipamentos utilizados em tratamento dialítico nos pacientes portadores de DRC (Doença Renal Crônica), IRA (Injuria Renal Aguda), nas modalidades de Hemodiálise e Diálise Peritoneal.

Atualmente o Hospital Regional proporciona condições com acompanhamento profissional à 14 pacientes que continuam os tratamentos em domicilio. Esses pacientes realizam a Diálise Perintoneal Automatizada, além da atenção, treinamento profissional, estes pacientes e seus cuidadores recebem o equipamento em comodato juntamente com os materiais de consumo.

Para acompanhar de perto as evoluções e condições dos pacientes atendidos em suas residências, a equipe multidisciplinar realiza visitas mensais onde coletam exames, realizam consultas que mostram os resultados dos tratamentos e as manutenções necessárias pertinentes a cada caso.

Aderindo à uma das principais bandeiras do HRMS sobre atendimento humanizado, o setor implantou uma metodologia diferenciada e significativa, onde seus pacientes contam com um Enfermeiro que fica responsável pela pré orientação sobre os métodos dialíticos e retirada de dúvidas, “ Dessa forma auxiliamos na quebra dos paradigmas que a falta de informação estabelece sobre toda a nefrologia , a partir dessa metodologia minimiza significativamente este impacto negativo inicial do paciente, quanto entra efetivamente na terapia dialítica”, destacou a Enfermeira Regina Terra, especialista em Nefrologia, atuante na área há 19 anos e colaboradora do hospital.

A rotina dos pacientes no serviço de nefrologia do HRMS é constante: são de três a quatro visitas semanais o que aproxima toda a equipe multidisciplinar dos pacientes, para melhor acolhe-los, quinzenalmente os mesmos passam por rodas de conversas com o serviço de psicologia. A equipe da Nefrologia também criou o Grupo do Bem da Nefrologia, onde arrecadam roupas, sapatos, livros e realizam feiras onde os lucros são destinados ao custeio de viagens de estudo para transplante de pacientes fora do Estado, além de cestas básicas e ainda cadeira de rodas para uma paciente em tratamento conservador de baixa renda.

O atendimento humanizado do setor apaixonado pela vida faz questão de comemorar os aniversariantes, além de sempre proporcionar festividades em datas comemorativas como dia das mães, páscoa, natal, “Uma das principais motivações em ser médico é poder ajudar as pessoas. Ver o trabalho atencioso e cuidadoso da equipe da Nefrologia do Hospital Regional com os pacientes nos comove, porque a preocupação vai alem do estado clinico do paciente essa equipe proporciona também esperança”, destacou o Dr. Marcio Eduardo de Souza Pereira, Diretor Presidente do HRMS.

Iza Rocha – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.