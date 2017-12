Nas moreninhas, moradores se unem à prefeitura em ação para livrar bairro do Aedes aegypti

O secretário Marcelo Vilela ao lado do vereador Chiquinho Telles fazendo o recolhimento de materiais jogados na rua. (Foto: Sesau).

Cerca de 100 pessoas, dentre agentes de saúde, endemias e voluntários moradores da região das Moreninhas, estiveram envolvidos na manhã de hoje (15) em uma força-tarefa contra o mosquito Aedes aegypti – transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. O bairro foi escolhido para receber a ação que visa à orientação e recolhimento de materiais inservíveis e resíduos de grande volume, como sofás, geladeiras e televisores velhos, por apresentar um alto índice de infestação do mosquito, conforme último Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LiRaa). O trabalho foi feito durante toda a manhã e irá se estender até o sábado (15) com blitz educativa pelas ruas do bairro.

Presente na ação, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, lembrou da importância da prevenção para evitar o aumento da proliferação do mosquito e do engajamento da comunidade para que as ações sejam efetivas, considerando que 80% dos focos ainda são encontrados dentro das residências.

“É preciso que todos nós estejamos unidos nesta luta. O Poder Público precisa fazer a sua parte, mas a população também tem que colaborar. Desta forma, todos nós sairemos vitorias de mais essa batalha”, disse.

O prefeito ressaltou que, através das ações preventivas executadas pelo Município desde o início do ano, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foi possível reduzir mais de 90% de casos notificados das doenças transmitidas pelo mosquito.

“Isso é reflexo de um trabalho que vem sendo feito de forma periódica e programada para evitar que nós sejamos pegos de surpresa, principalmente porque é nessa época do ano, com a chegada das chuvas, que aumentam os números de casos”, ponderou.

A ação desta sexta-feira envolveu cinco caminhões e duas pás-carregadeiras da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). A estimativa é de que mais de 10 toneladas de lixo sejam recolhidos só durante a manhã.

Os moradores ainda receberam orientações sobre a limpeza do quintal, evitando deixar possíveis criadouros para o mosquito.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela reforçou que o objetivo é intensificar ainda mais as ações com trabalhos mais efetivos e não apenas pontuais, como aconteceu no bairro Jardim Noroeste, primeiro a receber o projeto “Cidade Limpa”.

“O trabalho realizado nas Moreninhas hoje é pontual, mas nós já estamos planejando ações mais efetivas e com o apoio dos moradores e lideranças comunitárias vamos conseguir alcançar nosso objetivo que deixar essa região livre do mosquito”, disse.

Conforme o último LiRaa, divulgado em outubro, a Moreninha apresenta um índice de 4.8% de infestação do Aedes, ficando atrás apenas do Jardim Noroeste, com 7%.