Não permita que as micotoxinas cortem os seus lucros

Desde que as micotoxinas foram identificadas pela primeira vez, na década de 1960, existe um enfoque maior na contaminação de rações devido ao comércio global, aumento do monitoramento e tecnologia, mudanças nas práticas agrícolas, condições meteorológicas inesperadas, regulamentação de segurança alimentar e interações entre as micotoxinas.



Hoje, a qualidade da forragem é uma prioridade absoluta para a produção leiteira, uma vez que os produtores, agora, reconhecem o risco que ingredientes alimentares ruins podem representar para a saúde e o desempenho de vacas em lactação.



Muitas vezes, não é um caso agudo que pode ser facilmente identificado, mas uma situação crônica associada à ingestão de um nível baixo de micotoxinas durante um longo período de tempo. Isso resulta em uma ampla gama de sintomas subclínicos que reduzem lentamente o desempenho, corroem os lucros do produtor e comprometem a saúde animal.



A micotoxicose no gado leiteiro, muitas vezes, resulta da exposição a múltiplas micotoxinas. Após a análise de mais de 90 artigos revisados sobre as implicações nos custos que as micotoxinas podem ter em um nível de risco semelhante, calculou-se que as vacas podem produzir 1,5 litros de leite por dia a menos quando consomem micotoxinas. Além disso, observou-se que a contagem de células somáticas no leite (CCS) aumentou em 39%. Com essa perda de desempenho, estima-se que a redução da rentabilidade por vaca seja de US$ 1,54 (algo próximo a R$ 5,00) por dia.



As condições da colheita durante a safra e o ambiente de armazenamento (temperatura, oxigênio, umidade) determinarão se esses níveis se elevarão durante o armazenamento, aumentando assim o risco para as vacas.



Entre as principais dicas para o controle de micotoxinas no campo estão a aplicação de fungicidas no momento adequado, a rotatividade de culturas, o controle de ervas daninhas e insetos e a colheita no momento adequado.



Infelizmente, alguns produtores ainda subestimam o processo de preservação necessário para manter suas forragens como uma excelente fonte de nutrição para o seu rebanho.

Somando a essa questão do acompanhamento, é importante relembrar que, quando falamos de gerenciar as micotoxinas, não estamos falando em aumentar desempenho e sim de recuperá-lo, porque as micotoxinas roubam o desempenho do animal. Pensando nisso, existem soluções que podem ser utilizadas para minimizar os impactos, posterior a seleção dos grãos e a verificação das condições de armazenagem, como o uso de ingredientes na ração que cumpram a função de ajudar a manter a rentabilidade, como o Mycosorb A+, desenvolvido pela Alltech.

Sua atuação retém apenas as substâncias tóxicas que posteriormente são excretadas nas fezes, sem causar danos ao rebanho. Inclusive, é recomendada a utilização de forma contínua na dieta.

Por isso, para um controle eficiente das micotoxinas é preciso enxergar todo o desafio, desde as análises até o controle dos riscos propriamente dito. Dessa forma, será possível retomar a produtividade da fazenda e alcançar resultados ainda melhores.

