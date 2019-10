(Não) faz bem? Conheça os reais benefícios das dietas da moda

Da redação com Saúde Brasil

O que auxilia de verdade são os hábitos saudáveis, que incluem boa alimentação e prática de atividade física - Foto: Reprodução internet

Vem chegando o verão e o calor da estação traz consigo a preocupação com a aparência. Mas não é só essa época do ano que faz pipocar dicas mirabolantes para perder peso ou ainda para alcançar outros benefícios. Tem dieta para tudo, até mesmo para o controle de doenças.

Selecionamos algumas que ficaram bem famosas no mundo virtual e com a ajuda da publicação Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição vamos de fato desmistificar alguns pontos.

Dieta Detox

Segundo o livro, a dieta detox é composta por preparações, sucos, chás e coquetéis que garantem desintoxicar o organismo e reduzir a produção de radicais livres. Entretanto, ainda não é conhecido, em estudos científicos, o efeito de alimentos com propriedades desintoxicantes.

Além disso, restringir tanto assim as refeições pode trazer prejuízos para saúde, já que geralmente os ingredientes usados apresentam baixas calorias e são pobres em proteína.

A parte boa dessa história é que essas receitas são à base de alimentos in natura, como frutas e hortaliças, ou minimamente processados, como a aveia ou a quinoa que você compra no mercado e o leite pasteurizado. Ou seja, são ingredientes ricos em vitaminas, minerais, fibras e substâncias antioxidantes, sendo esse o grande benefício.

A verdade é que uma alimentação com grande variedade desses alimentos, não necessariamente vinculados às dietas detox, auxilia no controle do peso e na manutenção da saúde.

Óleo de Coco

Na internet não faltam sugestões de uso e dicas infalíveis para melhorar a sua saúde com ele. E a promessa principal era de auxiliar no emagrecimento, já que o produto possui uma substância que estimula o metabolismo e a queima de gordura: o ácido graxo.

Os resultados sobre seus benefícios ainda são inconclusivos e por isso, deve ser usado com moderação. Isso porque, em excesso, ele pode aumentar os riscos de doenças cardiovasculares e até mesmo engordar, contrariando o objetivo de quem consome.

Ela alerta que para o uso do óleo é importante levar em consideração as especificidades de cada pessoa, como o gasto calórico diário, o tipo de exercício que pratica, o peso e, claro, associar seu consumo a uma dieta equilibrada.

Dieta do jejum

Segundo o guia Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, a água corresponde a mais da metade do peso corporal de um adulto e é essencial para o funcionamento do organismo e da manutenção da vida. Esse poderoso líquido possui diversas funções no sistema circulatório, na digestão e nas reações metabólicas, entre outras. Além de exercer um importante papel na prevenção de doenças renais. A ingestão de líquidos pode vir tanto da água como tal, como por meio dos alimentos, que é o caso das frutas, legumes e verduras.

Desse modo, tomar água em jejum só vai te garantir uma boa hidratação. Não existe comprovação científica de que isso ajude na redução de peso. O que auxilia de verdade são os hábitos saudáveis, que incluem boa alimentação e prática de atividade física.

Por falar nisso, também não há evidências dos benefícios da prática de atividade física em jejum. O que acontece na verdade é uma desidratação ou perda de massa magra, o que prejudica a sua saúde. Além disso, essa prática pode provocar tonturas, causada pela queda da glicemia, e diminuição da energia que seria usada durante o exercício.

Sem contar que a privação de alimentos ainda provoca um efeito rebote. Ou seja, você vai querer compensar e comer bem mais que o necessário. Para esse caso, a receita continua sendo a mesma: hábitos saudáveis.