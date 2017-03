Na semana do consumidor, OAB/MS discute planos de saÃºde

Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, 15 de março, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio da Comissão do Direito e Defesa do Consumidor, realizará palestra sobre planos de saúde.

A advogada Fernanda Schaefer irá debater a Responsabilidade Civil dos Planos e Seguros de Saúde. Já o advogado Leandro Provenzano profere palestra sobre os Direitos dos Consumidores frente aos planos de saúde.

“Nossa ideia é esclarecer aos participantes sobre a saúde como um direito fundamental declarado na Constituição Federal, a judicialização da saúde a fim de garantir e resguardar a proteção à vida”, comenta a vice-presidente da Comissão do Direito e Defesa do Consumidor, Janine Antunes Delgado.

Ainda segundo a advogada, muitas vezes as pessoas não têm consciência de todos os direitos quando o assunto é plano de saúde. “As empresas, por vezes, agem de modo arbitrário, cobram carência e negam exames. Tratam o consumidor como um número, e não como um serviço fundamental a manutenção da vida. Os consumidores ficam muito vulneráveis e não vão atrás dos seus direitos. Nós queremos esclarecer para que as pessoas estejam conscientes dos seus direitos”, ressalta Janine.

Fernanda Schaefer é advogada em Curitiba (PR), pós-doutora no Programa de Pós-Graduação em Bioética da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e autora de obras e artigos sobre responsabilidade médica e Biodireito. A palestrante tem um livro lançado com o tema do debate desta quarta-feira, ‘Responsabilidade Civil dos Planos e Seguros de Saúde’.

Leandro Amaral Provenzano é advogado especializado em direito do consumidor, foi conselheiro estadual do Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB/MS.

O evento é coordenado pela Comissão de Direito e Defesa do Consumidor, em parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS).

A palestra é aberta a profissionais do direto e sociedade em geral. Para os acadêmicos, serão entregues certificados de 08 horas/aula.

As palestras são gratuitas e iniciam às 19 horas, no auditório da OAB/MS.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da ESA/MS.

