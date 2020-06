Na reta final das campanhas, trailer vai dar apoio e vacinar população na Ary Coelho

Essas campanhas acontecem ao mesmo tempo devido ao surto de sarampo que acontece no país e à pandemia do novo coronavírus. - (Foto: Márcia Foletto )

Durante essa semana, a população que estará circulando pelo centro da Capital contará com o apoio de um trailer para a vacinação contra Influenza e Sarampo. A ação é destinada a quem faz parte do público alvo das duas campanhas, que estão com baixa procura.

O trailer ficará entre os dias 17 e 19 de junho na entrada da Praça Ary Coelho, na esquina entre as ruas Afonso Pena e 14 de Julho, e atenderá a todo mundo que faz parte do público alvo das duas campanhas.

O local foi escolhido levando em consideração a quantidade de pessoas que circulam pela região, entendendo que assim seria possível alcançar um público maior do que se o trailer circulasse pela cidade.

Podem se vacinar contra Influenza crianças de até cinco anos de idade, gestantes, trabalhadores da área da saúde, puérperas, adultos de 55 a 59 anos, idosos com mais de 60 anos, indígenas, pessoas com deficiência, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, professores de escolas públicas e privadas, profissionais da segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo e pessoas com comorbidades. O público alvo da campanha de Sarampo são pessoas de 20 a 49 anos de idade.

Iniciadas no dia 23 de março, a campanha contra influenza imunizou menos de 84% do público alvo, sendo que crianças menores de cinco anos, gestantes, puérperas e pessoas com idade entre 55 e 59 anos de idade não atingiram ainda metade da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

A campanha contra Sarampo acontece para todo mundo com idade entre 20 e 49 anos de idade, independente de já possuir alguma dose do imunobiológico no cartão de vacinação. Por se tratar de dose de rotina, ou seja, supõe-se que toda a população esteja vacinada, não é estipulada uma meta para esse público.

Essas campanhas acontecem ao mesmo tempo devido ao surto de sarampo que acontece no país e à pandemia do novo coronavírus. Campo Grande registra hoje (16) cinco casos confirmados de sarampo e 37 de influenza.

Até o momento 211.804 pessoas procuraram as unidades de saúde da Capital para se imunizar contra a influenza. Para tomar a tríplice viral, que protege contra o sarampo, apenas 4.404 pessoas estiveram nas unidades. Essas vacinas são oferecidas em todas as UBSs e USFs de Campo Grande.