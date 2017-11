Na luta contra o diabetes, Siemens apresenta tecnologia Point of Care no combate à doença

O especialista, que também é professor titular da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), ressalta que o diagnóstico precisa ser feito o mais breve possível. - Divulgação

A doença atinge atualmente mais de 16 milhões de brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)¹. O distúrbio, causado pelo mau funcionamento do pâncreas que não produz a insulina, hormônio que controla a glicose no sangue, mata cerca de 72 mil pessoas por ano no País. "O diabetes é uma doença de início e desenvolvimento silencioso, por isso cerca de 40% a 50% dos pacientes ignoram sua condição. Como consequência da falta de tratamento e monitoramento, a doença pode evoluir e causar complicações, como perda de visão, insuficiência renal, infarto do miocárdio e AVC", lembra Dr. Fadlo Fraige Filho, médico endocrinologista e presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD).

O especialista, que também é professor titular da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), ressalta que o diagnóstico precisa ser feito o mais breve possível. "Os testes de point of care utilizam tecnologias que fornecem resultados rápidos e precisos como, por exemplo, a glicemia capilar e a hemoglobina glicada a1 c, que determina a média das glicemias dos últimos 90 dias, recursos importantes inclusive para pacientes de risco para a doença. Além disso, é essencial que se realize o diagnóstico das complicações para o diabetes, como o teste de proteinúria relação albumina /creatinina - que mede se a urina tem quantidades elevadas de proteína – auxiliando no diagnóstico de hipertensão e doença renal", afirma o Dr. Fraige Filho, que lembra que os testes rápidos são importantes principalmente em clínicas e ambulatórios da rede pública, onde o prazo para a realização de um exame, interpretação e prescrição médica pode levar até seis meses.

Para atender a esta demanda, a Siemens Healthineers possui em seu portfólio o analisador DCA Vantage, uma solução inovadora de Point of Care que realiza testes de hemoglobina glicada, fundamentais para o diagnóstico e acompanhamento do paciente diabético, proporcionando visão ampla da concentração de glicose no sangue, com rapidez e máxima exatidão. "O resultado do teste de hemoglobina glicada é realizado em amostra capilar e fica pronto em 7 minutos, podendo ser realizado no momento da consulta. Desta forma, o profissional de saúde poderá adequar a prescrição de medicamentos e orientações ao paciente imediatamente", explica Débora Cabrini, Head de Point of Care da Siemens Healthineers no Brasil.

Outra preocupação dos profissionais de saúde é detectar doenças associadas ao diabetes. Entre elas, uma das mais alarmantes é a doença renal crônica. A chance de um portador de diabetes desenvolver a doença renal é de cerca de 30%, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes4. O teste da relação albumina/creatina (ACR) é indispensável para a determinação de doenças renais em pacientes de alto risco e também pode ser realizado no DCA Vantage, ajudando os médicos no diagnóstico precoce e na escolha pela terapia mais adequada. "O teste para ACR poupa o paciente de realizar o exame de coleta de diversas amostras de urina durante 24 horas, procedimento ainda adotado por muitos centros de saúde para verificar a função dos rins. Com uma única amostra, o resultado do teste de ACR é liberado quase instantaneamente", comenta Debora.