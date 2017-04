Na AACC/MS, fórum regional em oncologia pediátrica debate tratamento do câncer infanto-juvenil

A proposta do evento é estabelecer políticas para que crianças e adolescentes com câncer no Brasil, independente de origem, raça cor ou religião possam ter as mesmas condições de cura e qualidade de vida / Reprodução

Preocupados com as desigualdades sociais e econômicas do território brasileiro, e consequente diferença no tratamento do câncer infantojuvenil em cada região do país, a SOBOPE (Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica), o Instituto Ronald McDonald, a CONNIAC (Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer) em parceira com a AACC-MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer em Mato Grosso do Sul) promovem o Fórum Regional em Oncologia Pediátrica, nos próximos dias 27 e 28 de abril, em Campo Grande.

O evento irá reunir gestores do estado de MS, do município de Campo Grande, representantes do Ministério da Saúde, Ministério Público e dos Serviços de oncologia pediátrica local, que discutirão aspectos atuais relacionados à “Oncologia Pediátrica” além de aproximar os gestores estaduais/municipais das dificuldades encontradas em MS acerca do assunto.

Outro fator importante sobre a pauta e que será discutido no fórum é a diferença de tratamento entre as regiões do Brasil e a tentativa de estabelecer políticas públicas que suportem condições adequadas para que todas as crianças e adolescentes com câncer no Brasil, independente de origem, raça cor ou religião possam ter as mesmas condições de cura e qualidade de vida.

Segundo a Teresa Cristina Cardoso Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, existem diferenças no tratamento que não devem ser ignoradas e muitas vezes se dão devido a problemas regionais ou institucionais, e isso acaba afetando na chance de cura e qualidade de vida das crianças e adolescentes. “Por meio do evento, será possível identificar as maiores dificuldades para o diagnóstico/tratamento do câncer infantojuvenil”, comenta.

O Fórum é fechado, no entanto, no dia 28 de abril estará aberto para imprensa, já que se trata de um assunto de interesse comunitário. O evento acontece das 8h às 13h, no auditório da AACC/MS, que fica localizada na Rua Ernesto Geisel, 3475 – Bairro Orpheu Baís.

Mais informações sobre o evento: (67)3322-8000.

