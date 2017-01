Mutirão reforça combate ao mosquito da dengue em bairro com maior infestação

Agentes de endemias irão visitar as casas e recolher materiais inservíveis no Jardim Noroeste

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta semana uma verdadeira guerra contra o Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na manhã desta quarta-feira (18), a partir das 8 horas, será realizado um mutirão em um dos bairros com maior índice de infestação do mosquito: o Jardim Noroeste – região leste da cidade.

O ponto de concentração dos agentes será na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim Noroeste – localizada na Rua Dois Irmãos S/N – de onde irão seguir pelas ruas do bairro. As atividades serão intensas das 8 às 11 e das 13 às 17 horas.

Em regime de mutirão, os agentes de endemias da Secretaria de Saúde, com apoio dos trabalhadores do Programa de Inclusão Profissional (Proinc), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, irão visitar as casas, para recolher materiais inservíveis e eliminar possíveis focos do mosquito. Além disso, os moradores serão orientados sobre o que fazer o dia a dia para não deixar que os focos apareçam nas residências e alertar sobre outras zoonoses.

A determinação é de que seja realizada uma fiscalização rigorosa em órgãos públicos e particulares, para evitar novos focos, eliminar os existentes e conscientizar a população.

Situação de risco

O Jardim Noroeste, assim como a Chácara dos Poderes, está em uma situação preocupante, pois apresentam a maior presença do Aedes aegypti, conforme constatado no Levantamento do Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa), realizado pelo Centro de Controle de Endemias e Vetores (CCEV), no período de 9 a 13 de janeiro de 2017.

O levantamento apontou que nestes dois bairros o IIP (Índice de Infestação Predial) é de 6,7%, enquanto a média da cidade é de 1,6% e o preconizado pelo Ministério da Saúde é de 0,1%. Outros dois bairros: Moreninhas e Cidade Morena, também estão em situação de risco, com o índice de infestação maior que 3,9.

Levantamento

De acordo com LIRAa, nas residências foram encontrados 76,8% dos focos; comércio 12,6%; terrenos baldios, 8,1% dos focos; e 2,4% outros. Foi constatado que 34 bairros estão com o índice (satisfatório) de infestação menor que (1); 50 bairros estão em situação de alerta, com índice de infestação igual a 3,9, e quatro bairros estão com índice de infestação maior que 3,9, em estado de risco.

Com índice de infestação de 0,2, considerado satisfatório (verde), estão os bairros Botafogo, Parati, Santo Antônio, Caiçara, Taveirópolis, Vila Sobrinho, conjunto União, Jardim Centenário.

