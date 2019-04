Mutirão contra o Aedes na região das Moreninhas eliminou mais de 1,6 mil potenciais criadouros

Na semana anterior à ação, os servidores da equipe de Educação em Saúde da coordenadoria percorrem os espaços de convívio social, comércios e igrejas, orientando os moradores sobre a importância da prevenção - Foto: Divulgação

Mobilização contra o mosquito Aedes aegyti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – realizada na quinta-feira (18) e no sábado (20) – durante o feriado prolongado – eliminou mais de 1,6 mil depósitos (materiais inservíveis de pequeno e grande volume) potenciais criadouros do mosquito. A ação contou efetivo de mais de 50 servidores da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) e teve apoio de um chaveiro para vistoria de imóveis fechados e com um caminhão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para recolhimento de materiais inservíveis.

Segundo balanço da coordenadoria, durante os dois dias, 2.023 imóveis foram inspecionados, 1.297 foram encontrados fechados, 44 focos foram eliminados e 2.840 depósitos inspecionados.

Na semana anterior à ação, os servidores da equipe de Educação em Saúde da coordenadoria percorrem os espaços de convívio social, comércios e igrejas, orientando os moradores sobre a importância da prevenção.

Dados epidemiológicos

De janeiro até o dia 16 de abril, foram notificados 22.187 casos de dengue no Município, sendo 4.531 confirmados e seis óbitos. A série histórica e o boletim completo com dados de dengue, zika e chikungunya podem ser conferidos neste link. (http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/boletins-epidemiologicos-2019/).

Pontos críticos

Os bairros Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Veraneio e Maria Aparecida Pedrossian, respectivamente, apresentam os maiores índices de notificação da doença.

Por conta da epidemia, a SESAU tem intensificado as ações de bloqueio nestas regiões e aumento ou efetivo do fumacê de 3 para 13 equipes que rodam diariamente estes locais.