Música ao vivo ajuda a relaxar pacientes

Independente do gênero, a música sempre faz parte da trilha sonora de nossas vidas, especialmente em momentos alegres. Mas é nos momentos de tensão que ela pode virar uma grande aliada para combater a ansiedade e aliviar tensões. Quem nunca chegou em casa cansado e botou uma música para aliviar o estresse do dia?

A melodia faz bem para a alma, mas também pode ser uma boa terapia para os males do corpo, ajudando no tratamento de várias doenças, especialmente na diminuição da ansiedade. É o que compravam estudos como os divulgados pela American Music Therapy Association-AMTA, dos Estados Unidos, e World Federation of Music Therapy-WFMT, da Itália.

Não por acaso, o Sabin resolveu adotar esta arte no acolhimento de seus pacientes. "A música fala à região cerebral diretamente responsável pelas emoções. Se for um ritmo suave, a respiração se torna menos ofegante e os batimentos cardíacos mais leves, ajudando de fato a relaxar", explica a gestora do Sabin em Campo Grande, Adriana Linni.

O projeto 'Música por todo o Sabin' chegou a Campo Grande em 2015 e, desde então, ajuda a deixar o ambiente laboratorial mais acolhedor e tranquilo. As duas musicistas se revezam entre as unidades do laboratório e tocam sucessos da MPB e clássicos da música internacional. A proposta tem boa aceitação entre os clientes e está presente em todas as cidades que o Sabin opera.

Veja Também

Comentários