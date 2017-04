Mulheres vítimas de violência doméstica e sexual terão atendimento especial pelo Sistema Único de saúde (SUS)

A lei que garante atendimento especializado para mulheres vítimas de violência doméstica e sexual no Sistema Único de Saúde foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (31).

O projeto que originou a lei, sancionada pelo presidente Michel Temer, está entre as quatro matérias aprovadas no início de março em homenagem à Semana da Mulher.

A partir de agora, os hospitais do SUS deverão oferecer também acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.

Atualmente, as unidades já oferecem diagnóstico e tratamento das lesões físicas decorrentes da violência sexual, como deformações no aparelho genital e nas demais áreas afetadas, facilitação do registro da ocorrência, encaminhamento ao órgão de medicina legal e as delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor, a comprovação da violência sexual, profilaxia da gravidez e profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

