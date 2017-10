Mulheres do bairro Tarumã recebem orientações sobre o autocuidado e prevenção do câncer de mama

Dentro das ações em alusão ao Outubro Rosa – mês de conscientização e prevenção do câncer de mama – uma equipe da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Tarumã esteve na manhã desta terça-feira (17) na Igreja Comunidade Nossa Senhora da Vitória Paróquia Cristo Rei dando orientações sobre a importância do autocuidado na prevenção do câncer de mama às mulheres do bairro.

Os profissionais fazem uma apresentação sobre as características do câncer de mama para as mulheres e deram orientações sobre os cuidados para preveni-lo, bem como a importância do autoexame.

Conforme as orientações, o autoexame da mama deve ser feito uma vez por mês, todos os meses, 3 a 5 dias após o aparecimento da menstruação ou em uma data fixa nas mulheres que já não têm menstruação.

Todas as mulheres após os 20 anos, com caso de câncer na família, ou com mais de 40 anos, sem caso de câncer na família, devem realizar o auto exame da mama para prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de mama.

As mulheres na faixa etária de risco devem procurar o serviço de saúde para fazer o agendamento deste exame.

Importância do diagnóstico

O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, pois 95% dos casos têm cura, e é a principal medida para a redução da mortalidade. Ainda segundo o Inca, em Campo Grande, no ano passado, das mulheres que realizaram mamografia de rastreamento, 16% foram diagnosticadas com câncer de mama, com ocorrência de 53 óbitos pela doença.

Serviço

As 67 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do Município oferecem serviços de prevenção e promoção à saúde integral da mulher, com agendamento de consultas médicas e de enfermagem, coleta de exame preventivo do câncer de colo de útero, exame clínico de mamas e solicitação de mamografia para mulheres acima de 40 anos, além de encaminhamentos aos serviços de referência para confirmação do diagnóstico e tratamento.

Durante todo o mês de outubro, as unidades realizam diversas atividades, sensibilizando a comunidade em relação aos cuidados e a prevenção do câncer de mama. Estas atividades incluem, rodas de conversa, realização de exames em horários alternativos, atividade física direcionada e momentos de descontração com ênfase no cuidado e no autoexame.