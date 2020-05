MS registra mais de mil casos confirmados de dengue em uma semana

Dos municípios que mais registraram óbitos, Campo Grande lidera com sete casos - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O número de casos confirmados de dengue não param de subir em MS. Segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), indicou mais de mil novos casos em uma semana. A notícia boa é que não houve crescimento na quantidade de mortes, já que o último registrado foi em Ponta Porã no último dia 10.

Se tratando de números exatos, em semana foram contabilizados 1.336 casos de dengue em MS, marcando 28.107 já picados pelo Aedes aegypti.

A maioria dos casos é pessoas entre 20-29 anos com 19,53%, seguida de 30-39 anos com 17,75%. As mulheres ainda são as maiores vítimas com 56,2% e os homens com 43,8%.

Gráfico com a idade das pessoas que contraíram a dengue

Dos municípios que mais registraram óbitos, Campo Grande lidera com sete casos. Em Corumbá foram quatro mortes neste ano. Dourados e Naviraí têm três mortes. Caarapó, Chapadão do Sul e Mundo Novo registraram dois casos.

Ponta Porã, Itaquiraí, Sete Quedas, Laguna Carapã, Cassilândia, Paranaíba, Nova Andradina, Itaporã, Aquidauana, Bodoquena, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Costa Rica têm uma morte cada.

MS é o segundo Estado com maior incidência da doença, com taxa de 2.135 casos a cada 100 mil habitantes.