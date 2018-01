MS receberá R$ 20 milhões em recursos para custeio de ações de saúde

Os recursos, de origem federal, fazem parte de um total de R$ 45 milhões já pleiteados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) junto ao Ministério da Saúde - Foto: Edemir Rodrigues

Cerca de R$ 20 milhões será destinado para o custeio de ações de saúde aos municípios de Mato Grosso do Sul. O valor foi publicado nesta terça-feira (2) no Diário Oficial do Estado. Os recursos, de origem federal, fazem parte de um total de R$ 45 milhões já pleiteados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) junto ao Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Coimbra, os recursos pleiteados pelo Governo do Estado têm como objetivo reforçar os serviços de saúde em diversas áreas e também na aquisição de equipamentos. “Tivemos uma conversa com o Ministério da Saúde para o direcionamento de recursos em um total de R$ 45 milhões. Dessa forma, R$ 20 milhões serão direcionados para custeio, em especial nas áreas da Atenção Básica e na realização de cirurgias eletivas. Enquanto os outros R$ 25 milhões serão destinados para a aquisição de equipamentos”, destacou.

A resolução do pleito para o repasse de recursos está pulicada na página 2.