MS já tem 37 mortes causadas pela dengue neste ano

Pessoas entre 20-29 anos foram os que mais contraíram a doença com 19,51% - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pandemia do coronavírus continua crescendo em todo o MS, mas a dengue continua fazendo vítimas fatais no Estado. Conforme o boletim epidemiológico divulgado hoje (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mais três mortes em decorrência da dengue foram contabilizadas em MS.

Os óbitos são de um idoso, 67, que sofria de hipertensão e morreu no dia 6 de maio. Ele era morador de Campo Grande. No dia 8, uma menina, 10, de Dourados. A terceira morte é de um homem, 38, que faleceu no dia 10. São 37 mortes causadas em decorrência da dengue e 23 apresentavam comorbidades.

Em janeiro e fevereiro oito mortes foram registradas em cada mês, março foram 11, abril foram seis e em maio até o momento foram quatro mortes. A cidade que mais registrou óbitos foi Campo Grande com sete, Corumbá com quatro e Dourados e Naviraí com três cada uma.

As mulheres foram as principais picadas pelo mosquito transmissor Aedes aegypti, com 56,2% e os homens com 43,8%. Pessoas entre 20-29 anos foram os que mais contraíram a doença com 19,51%.

Quadro com o gráfico mostrando a faixa-etaria das notificações de dengue

Já o número de casos notificados passaram para 57.924.