MS é reconhecido por trabalho domiciliar feito com pacientes do Hospital do Câncer

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Gerência Técnica da Saúde do Idoso, participou, em Brasília, do XII Colegiado Nacional de Coordenadores de Saúde da Pessoa Idosa e do Seminário do V Mapeamento de Experiências Exitosas de Gestão Pública no Campo de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Mato Grosso do Sul foi reconhecido como um dos destaques nos trabalhos desenvolvidos com pacientes oncológicos da terceira idade.

Os eventos tiveram como objetivo a articulação e alinhamento de agendas estratégicas com gestores estaduais e municipais visando o fortalecimento da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e a Implementação da Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa no Sistema Único de Saúde (SUS).

Identificação das ações prioritárias para compor o planejamento de 2018, nas três esferas de gestão, conhecimento e visibilidade às boas práticas de municípios, estados e do Distrito Federal no campo da saúde da pessoa idosa, além do incentivo de gestores ao fomento de estratégias e ações que contribuam para qualificar o cuidado à pessoa idosa no SUS também foram outros objetivos do Colegiado e do Seminário.

Experiência reconhecida

Mato Grosso do Sul foi um dos 14 estados escolhidos como referência em Experiências Exitosas de Gestão Pública no Campo de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, a enfermeira Laís Sampaio Goulart, apresentou o sucesso do trabalho desenvolvido junto aos pacientes oncológicos.

Uma equipe multiprofissional com enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais visitam pacientes oncológicos que estão impossibilitados de ir até o hospital.

Cidades como Brasília, São Paulo, Indaial (SC), Cachoeirinha (SC), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Manaus (AM), São João da Barra (RJ), Pancas (ES), Apiáca (ES) e Epitaciolândia (AC) estiveram entre os selecionados a exporem os trabalhos durante o evento.

Luciana Brazil – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Edemir Rodrigues