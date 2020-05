MS conta com mais 77 novos leitos de UTI para combate ao Covid-19

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 157 leitos habilitados. - Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde habilitou 77 novos leitos para o combate ao coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes dez leitos UTI’s adulto serão instalados na Santa Casa de Campo Grande, 10 UTI’s adulto no Hospital Regional de Campo Grande (somando aos 10 que o Ministério já havia implantado na unidade hospitalar anteriormente; 03 UTI’s Infantil no Hospital Regional de Campo Grande; 10 UTI’s adulto no Hospital Evangélico Senhora Goldsby King, em Dourados; 05 UTI’s adulto no Hospital Universitário da Grande Dourados; 10 UTI’s adulto no Hospital da Vida e 05 UTI’s adulto no Hospital Santa Rita.

Com isso, os recursos federais nesta iniciativa de ampliação de leito nos dois municípios ultrapassam 11 milhões de reais, o equivalente a 90 dias, podendo ser prorrogado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 157 leitos habilitados. Todos esses leitos, permanecerão atendendo a população em hospitais sede de região e de microrregiões, no pós-pandemia.