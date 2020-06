MS age para ser referência de combate à Covid-19 no País

“Ninguém de Mato Grosso do Sul ficará sem fazer a testagem”, destacou Geraldo Resende. - Foto: Edemir Rodrigues

Autoridades de Saúde de Mato Grosso do Sul trabalham para tornar o Estado referência no combate à Covid-19 no Brasil. Entre as 27 unidades federativas do País, MS é hoje o estado com menos números da doença causada pelo coronavírus – 1.568 casos confirmados e 20 óbitos.

Em live nas redes sociais do Governo do Estado nesta segunda-feira (1º/6), o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, explicou que uma das estratégias é a testagem em massa da população. “Temos testes suficientes para a população, tanto o teste convencional quanto o rápido”, disse.

Testes rápidos começaram a ser realizados hoje nas unidades de drive-thru de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Outros quantitativos também foram distribuídos pela Saúde do Estado para todos os 79 municípios sul-mato-grossenses.

“Ninguém de Mato Grosso do Sul ficará sem fazer a testagem”, destacou Geraldo Resende. Ainda de acordo com ele, mais 30 mil kits de testagem serão enviados pelo Ministério da Saúde ao estado no próximo dia 7 de junho.

O vídeo completo com informações sobre a Covid-19 pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul. No material também é possível conferir os números da doença em MS.

Live

Diante da pandemia de coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de live em redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença em MS, evitando assim a propagação de fake news.