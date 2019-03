Moradores do Bairro Cidade Jardim ganham Academia ao Ar Livre e Capital terá mais 30 até 2020

O sábado foi de exercício físico e muita animação aos moradores do bairro Cidade Jardim com a inauguração da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) da Academia ao ar Livre na Praça Eloi de Lima. Esta é a primeira academia instalada na Capital em 2019 e busca promover a saúde e a qualidade de vida da população.

Com destaque nos benefícios dos equipamentos, o prefeito Marquinhos Trad disse que a academia melhora a auto estima da população e movimenta adultos e idosos. ‘Temos academias em diversos bairros da Capital e é impressionante como muitas vezes essas academias curam a depressão, um exercício, um movimento. Agora temos que usar, conservar e ajudem a cuidar”.

O processo de instalação de novos equipamentos só foi possível depois de reformadas as antigas academias, conforme explicou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. ‘A Funesp tinha 21 academias porém quando assumimos eles estavam danificavas e tiramos como plano reformar essas unidades para depois ampliar e ano passado reformamos todos que são geridas pela nossa pasta e compramos 10 que iniciamos a inauguração hoje. Além dessas conseguimos recuperar uma emenda parlamentar que garante mais 10 academias para Campo Grande e estamos comprando mais 10 equipamentos que devem ser instados no próximo ano. Assim até 2020 teremos mais 30 academias”.

Moradores comemoram

O presidente da associação de moradores do bairro cidade jardim, Gilmar Coelho agradeceu ao Prefeito. “Essa é solicitação antiga da comunidade e estávamos ansiosos à espera dos equipamentos. A praça precisava e a comunidade também.”

“Estávamos precisando , eu faço caminhada e faltava essa academia. E nossa população vai usar, já tem bastante gente aqui para fazer e vai trazer muito beneficio a saúde. E aqui tem muitos idosos, cada um pode fazer no seu tempo”, disse Jaine Domingues , aposentada,75 anos, moradora no bairro há 12 anos.

Para Elenita de Lima o dia é de felicidade e emoção. “Que boas lembranças me trazem essa praça e a academia valorizou ainda mais o bairro e agora temos que cuidar”, disse ela que é filha do sr. Eloi de Lima que da o nome a Praça do Bairro Cidade Jardim.

Academia

A academia tem alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.